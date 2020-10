Test: Huawei Freebuds Pro – imponerar, men brister på viktig punkt

Det finns mycket att säga om Huawei Freebuds Pro och låt oss börja med det faktum att de levererar musikljud som man sällan hör i hörlurar av den här typen. Det är helt enkelt ovanligt kraftfullt, med ordentligt tryck och med bas som man generellt bara får i betydligt större hörlurar. Det här gör inledningsvis att hörlurarna snabbt blir de jag föredrar att använda men vi börjar från början. Huawei Freebuds Pro fungerar så klart i sin helhet till såväl Huawei-mobiler som till andra Androider eller Iphone, så väl som till andra enheter utrustade med bluetooth som smarta klockor, datorer och annat. Det är dock bara till Huawei-mobiler och till andra Androider som du kan ladda ner appen AI Life som hjälper dig att lite smidigt sköta de inställningar och anpassningsmöjligheter som erbjuds. Jag testar hörlurarna såväl mot Huaweimobiler som med andra enheter och det är aldrig några problem att ansluta och anslutningen är dessutom när den väl är upprättad stabil utan störningar eller avbrott.

När jag först testar hörlurarna med Huaweis senaste flaggskeppsmobil så behöver jag bara öppna fodralet för att hörlurarna ska ansluta sig till telefonen. I appen AI Life, där även andra anslutna produkter samlas, i mitt fall just nu Huaweis högtalare Sound X, kan jag börja ställa in hur jag vill att Freebuds Pro ska fungera. Lurarna levereras med tre olika storlekar på gummiproppar för att passa alla och med hjälp av ett testprogram i appen får jag hjälp att prova ut vilken storlek jag ska ha. Det är en liten melodi som spelas i mina öron och efteråt får jag instruktioner att antingen justera hur lurarna sitter eller byta till en annan storlek. För sakens skull testar jag alla tre storlekarna och det är bara för en av dem som appen efter genomlyssnad provslinga signalerar att den är rätt.

Bulligt runda

Till det yttre är Huawei Freebuds Pro runda och bulliga till designen, har en liten kort mikrofonbom och förvaras som alla sådana här lurar i ett etui som även laddar lurarna när du inte har dem i öronen. Jag irriterar mig ibland på att lurarnas design och glatta yta tyvärr ibland gör dem svåra att få upp ur etuiet. De är helt enkelt svåra att greppa när de ligger insjunkna i etuiet och det händer att man får nypa och försöka flera gånger innan man får bra grepp. Laddningen sker antingen via usb-c till fodralet eller trådlöst till fodralet från en laddplatta eller kanske från din mobil om du har en telefon med stöd för omvänd trådlös laddning.

Jag är tidigt ute med att testa Huawei Freebuds Pro, vilket gör att jag i början av testat har en tidig programvara i lurarna, något en uppdatering under testperioden råder bot på. Den här uppdateringen laddas ner via appen AI Life och skickas sedan över från telefonen. Framförallt märker jag då att batteritiden som med förhandsversionen var sisådär minst sagt får ett ordentligt skjuts och nu är mer än bra. Efter att ha lyssnat på podcast en timme med brusreduceringen aktiv har jag till exempel fortfarande 90 procent kvar av batteriet i lurarna, även om musik verkar dra lite mer.

Favoriter

Under testperioden så blir alltså Huawei Freebuds Pro snabbt mina favoritlurar. De ger till exempel betydligt bättre ljud och upplevelse som helhet om man jämför med Apples Airpods Pro. Samtidigt har ju de lurarna tydliga fördelar kopplade till respektive tillverkares telefon. Apples Airpods har fördelar när de används med en Iphone eller annan Applepryl och det samma gäller Huaweis lurar med en Huawei-telefon.

Du kan styra musik och samtal direkt från hörlurarna om du vill det. Ett nyp på mikrofonbommen pausar och startar till exempel musiken alternativt svarar på eller avslutar samtal. Volymen styr du genom att svepa med fingret uppåt eller neråt på bommen, men här stöter jag på lite problem. Neråt för att sänka volymen går bra, men nån gång när jag upprepat höjer volymen och därför sveper uppåt så hänger hörluren med och är nära att trilla ur örat. Så där föredrar jag att istället höja volymen från musikkällan, på mobilen helt enkelt. För säkerhets skull. Brusreduceringen aktiverar du genom att nypa på någon av hörlurarna och hålla kvar det greppet en lite längre stund.

Innan vi kommer in på det här med brusreducering så har Huawei Freebuds Pro ett par andra specialegenskaper som måste avhandlas. Främst gäller det samtalsljudet för det är exceptionellt bra, framförallt i utmanande situationer. Hörlurarna har tre olika mikrofoner och dessutom en bensensor som känner av vibrationer i ditt käkben och den vägen kan få ljudet till mottagaren även när det finns mycket oljud i omgivningen som riskerar att dränka din röst. Jag testar både att ringa samtal med andra som pratar lågmält runt omkring mig och står till slut bredvid min högtalare med musik på högsta volym och i alla situationer hör sen jag ringer till vad jag säger. Klart imponerande.

Särskilt intressant om brusreducering

Mindre imponerande är dock brusreduceringen under mitt test. Faktiskt så att jag ser till att testa två olika par hörlurar, men med samma resultat. I inställningarna så finns det flera olika typer av brusreducering du kan välja mellan. Dels har vi dynamisk brusreducering som ska anpassa effekten efter omgivningens oljud. Sen finns även olika nivåer du själv manuellt kan välja om du är på en som appen uttrycker det något bullrig, bullrig eller extremt bullrig plats. När jag använder det dynamiska läget så får jag ibland en känsla av att såväl ljudet som brusreduceringen blir lite fladdrig. Det ska vara smarta algoritmer som lyssnar efter ljud i omgivningen och anpassar funktionen efter det. Det påminner mig om i somras när Samsungs bildigenkänning påstod att den såg en krokodil i en bild jag tagit vid en sjö i Sverige. De smarta funktionerna känns alltså inte som de alltid ser eller i det här fallet hör rätt men anpassar ändå effekten efter vad de tror att de hört. Genomgående under hela testet är det främst det faktum att lurarna trycks in en bit i hörselgången och därför isolerar från omgivningens ljud mer påtagligt än själva brusreduceringen. Eftersom jag kan växla mellan brusreducering av, brusreducering på och det som kallas awareness kan jag enkelt jämföra effekten i olika sammanhang. Om jag i ett mer eller mindre tyst rum slår av och sedan på brusreduceringen är skillnaden försumbar. Tack vare sina ljudresurser kan jag lyssna på musik på till exempel buss eller tunnelbana mycket tack vare att musiken helt enkelt dränker omgivningens ljud. På det sättet blir det ändå njutbart och musiken kommer verkligen till sin rätt. Jag märker dock rätt snart att det blir jobbigt att lyssna på i längden och när nya brusreducerande lurarna från Bose, även de i true wireless-design kommer in för test så jag kan jämföra direkt, sida vid sida, blir skillnaden väldigt tydlig. Bose lurar har det där effektiva ljudfiltret som gör musiklyssnandet så mycket mera bekvämt och vilsamt. En joggingtur på gångväg bredvid E4:an illustrerar även det skillnaden för med båda lurarna hör jag musiken bra, men problemet är att jag med Huawei Freebuds Pro även hör allt annat ljud runt omkring mig. Jämfört med Apples Airpods Pro så tycker jag brusreduceringen är olika bra i olika sammanhang. När ställer mig bredvid ett surrande kylskåp ger till exempel Airpods Pro bättre ljudisolering än Freebuds Pro.

Trots detta är den samlade ljudupplevelsen med Freebuds Pro ändå klart bäst med läget Brusreducering aktiverat. Även om jag alltså tycker att hörlurarna är dåliga på att ta bort brus och oljud i omgivningen så är de andra lägena betydligt sämre. Med brusreducering avstängt och med awareness som ska släppa igenom viktigt ljud i omgivningen tappar hörlurarna mycket av sin balanserade ljudbild och det låter dessutom som volymen sänks.

Kort sagt imponerande lurar som helhet, främst då samtalsljudet och trycket i musiken som höjer betyget, men ändå med en tydlig brist alltså.