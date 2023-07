Test: Polar Ignite 3 – träningsklocka med sparsmakad design

Betyg: 7/10 Stilren design

Bra funktioner Lite långsam navigering

Bland problem med synkningen

Den välpolerade och sparsmakade designen avslöjar att Polar Ignite 3 är en klocka som är tänkt att se bra ut till vardags. Med sina enda knapp och tunna kropp ger den ett stilrent uttryck. Men det finns en hel del att hämta för den som är intresserad av att mäta sin träning.

Av Polar beskrivs Ignite 3 som en klocka för alla som har en aktiv livsstil och att klockan ska hjälpa dig till ett mer energifyllt liv. Nåväl. En av de första sakerna man lägger märke till med en klocka är ju oftast hur skärmen ser ut, eller kanske egentligen hur den sitter. I det här fallet har Polar anammat samma teknik som på en det Apple Watch-armband, att den överblivna delen av remmen sticks in under armbandet. Kanske inte någon favorit hos mig, men det går väl an. Nåja, skärmen är i alla fall en 1,28 tums amoled som är klar och tydlig. Den ger, likt amoledskärmar oftast gör, en hyfsat kort batteritid för att vara en smart klocka utan Wear OS eller Ios. Polar anger maximala 120 timmar som smart klocka, men kasta in ett par träningspass så är du nere på lägre tider.

Annons

Kluven navigering

Du tar dig runt i menyerna på klockan med hjälp av pekfunktionen på skärmen och den enda knappen. Knappen används allt som oftast för bakåtsteg i menyerna, men också för att synkronisera klockan med telefonen, om den av någon anledning inte gör det själv. Knappen används också för att trycka igång träningsmenyn som man sedan navigerar i via tryck på pekskärmen. Jag kan tycka att det är ett lite begränsande och långsamt sätt att navigera på när man ser till hur många funktioner och hur kapabel klockan är som träningsklocka, men samtidigt går det hand i hand med att den designats som en vardagsklocka och inte med en uttalad “träningslook”. Kombinationen funktionsfylld och lite långsam i navigeringen är ändå lite frustrerande.

BENGT LUTHMAN

Förbättrad mätning

Annons

Jämfört med föregångaren så har Ignite 3 nu fått multibandsmätning av plats vilket ska ge bättre gps-data och är likvärdigt med vad klockor i samma prisklass från till exempel Garmin ger. Jag har inte sett några märkvärdiga avvikelser under de pass jag har använt klockan, vare sig vad gäller puls eller gps. Ignite 3 kan så klart även hålla ordning på din allmänna hälsa vad gäller sömn, daglig aktivitet utöver träningspass då, och puls. Den ger en väldigt detaljerad bild av din sömn och jag tycker att den verkar registrera alla gånger jag vaknar till av barn som låter, rör sig eller sparkas under natten på ett mer detaljerat sätt än många andra klockor jag testat. Även i appen ges en väldigt detaljerad insikt i sömnen.

Det finns ett flertal olika träningsprofiler, men inte hejdlöst många, utan vi kan se bland annat löpning inne och ute, cykling inne och ute, styrketräning, simning, promenad och “annat”. Du kan också programmera in intervaller eller ett specifikt tempo. Klockan kan även rekommendera olika träningspass för dig beroende på vad du vill göra, kondition eller styrka. Då kan du välja ett pass och har du telefonen med dig så kan du få röstcoaching för att utföra passen. Det finns också tre olika sätt att testa din kondition, ett där du helt enkelt bara lägger dig ner i fem minuter och klockan gör en uppskattad beräkning utifrån din vilopuls och din fysiska information som ålder, längd, vikt och så vidare. Nästa variant är att du tar en promenad och utifrån din data vid rörelse kombinerat med övrig info görs en beräkning. Slutligen kan du också ta ett löptest där du ska springa i olika hastigheter för att se hur du presterar.



BENGT LUTHMAN

Som smart klocka

Utöver träning, som är en stor del av den här klockan, fungerar den så klart som smartklocka. Du kan svara på samtal, styra musik men inte lagra på klockan, läsa meddelanden och e-post. Det senare skulle kunna vara bättre utfört. När du öppnar ett meddelande i klockan så kommer all text i mejlet, inklusive avsändaren, ämnet osv i ett enda flöde. Det hade varit bättre med någon form av formatering som separerade de olika avdelningarna på skärmen. Det ska gå att svara på mejl, men liksom med tidigare Polarklockor har jag problem med att få den funktionen att funka som den ska. Det som händer några gånger när jag trycker på alternativet “svara” är att mobilen startar mailprogrammet och ett svarsfönster ploppar upp, men det händer långt ifrån varje gång jag testar. Jag har också en del svårigheter med att synkronisera klockan med mobilen och behöver flera gånger starta om blåtandsfunktionen på telefonen för att få till det.

Det finns ingen möjlighet att använda klockan för att betala för Polar har till skillnad från Google, Fitbit, Garmin, Samsung och Apple ingen sådan funktion.

Annons

Blandat utseende

Det finns så klart också en app till Polars klockor, Polar Flow. Appen är förhållandevis enkel att förstå sig på och du kan hålla koll på dina värden och träningspass. Du kan också använda appen som en egen träningsapp, det vill säga att du kan använda telefonen för att mäta din träning, men du får då så klart ingen annan data än vad gps kan ge dig. När man ska gå igenom datan efter ett träningspass kan jag tycka att gränssnittet är lite spretigt, datan skulle kunna ha visats lite mer enhetligt vilket hade gjort det lite mer lättöverskådligt. I appen ges också sömnen väldigt mycket utrymme och du kan få en väldigt detaljerad information om hur du sover och hur det påverkar dina prestationsförmågor.

BENGT LUTHMAN

Sammanfattning

Så vem kan tänkas vara en passande köpare av en Polar Ignite 3? Ja, antagligen någon som vill ha en klocka som funkar bra som smart klocka, men som inte behöver ha betalningsfunktion i sin klocka. Oavsett om man kör Android eller Iphone, eftersom den fungerar till båda. Någon som dessutom är ute efter en stilren design och en klocka som inte ser så “tränig” eller äventyrlig ut, men som ändå har möjligheten att mäta din träning på ett bra sätt och hålla koll på dina värden. Ett alternativ om du vill ha en lite mer träningsaktig klocka skulle kunna vara Garmins Forerunner 255 eller kanske en Garmin Venus SQ 2.