Test: Samsung Galaxy S25 Ultra

Betyg Samsung Galaxy S25 Ultra Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 88% Skärmen Uppfräschade One UI 7 Sju års systemuppdateringar Ingen riktigt snabb snabbladdning Ingen superprestanda Priset

Nya systemet One UI 7 som Samsung låter göra entré på nya S25-serien är klart uppfräschat och känns mycket lyckat. Det visar Samsungs egentligen främsta styrka idag, mjukvara, och hur de under den senaste tiden bevisat att vi kan lita på löftena om uppdateringar även till lite äldre telefoner. Ett val av en ny Samsung-telefon är alltså en försäkran om att du under de kommande sju åren, när det gäller flaggskeppen, ska ha en fungerande telefon som håller jämna steg med tidens utveckling, i dagens fall med hänsyn till uppdateringar, AI-utveckling och säkerhetslösningar.

Å ena sidan, när det gäller systemet, har Samsung stor tilltro till Google och deras grund och systemappar, men adderar en del eget. Å andra sidan, när det gäller kameror, visas tydligt hur stor nytta mjukvaran gör idag och de som klagat över att de rent hårdvarumässiga nyheterna i S25 Ultra är få, kanske riktar sin kritik fel, eftersom mjukvaran gör så mycket idag att hårdvaruförändringar kanske helt enkelt inte behövs. Varför ändra något som fungerar?

Toppenskärm, nästan toppenprestanda

Mycket av det som finns i S25 Ultra känner vi igen från tidigare, det är en förstklassig skärm med utmärkt ljusstyrka, färgåtergivning och uppdateringstakt. Den är dessutom behandlad för att inte omgivningen ska speglas så mycket i den och ge störande reflektioner. Kort sagt bästa skärmen du kan få i en mobil. Ser vi till prestanda är telefonen onekligen uppe i toppen och tampas, den är riktigt snabb, men den är inte snabbast. Vi har ju testat flera telefoner redan med årets toppchipp Snapdragon 8 Elite. Samsung har en ytterligare lite specialanpassad och trimmad version, men är trots det alltså inte snabbast. Vid hög och utdragen belastning stryps prestandan och telefonen kan även bli märkbart varm. På detta område är alltså Samsung mer det trygga valet, medan konkurrenter som speltelefonen ROG 9 Pro och Oneplus 13 lägger mer energi på att slå rekord. Samsung sysslar inte med sådant effektsökeri, utom möjligen inom AI.

Penna som mest bara är penna

S25 Ultra är den enda telefonen i S25-serien som har den integrerade pennan S-Pen. I takt med att den här pennan, som ju är ett arv från den gamla Galaxy Note-serien som lades ner 2020, fått fler och fler funktioner har jag tidigare benämnt den som så mycket mer än en penna. Den kunde vara även fjärrkontroll och något av ett trollspö, men nu är det slut med det. I S25 Ultra är den nya pennan bara för anteckningar, det efter att Samsung tagit bort bluetooth från den nya pennan. Förklaringen ska vara att väldigt få använde de gamla funktionerna med att på distans knäppa bilder i kameran, styra presentationer och liknande och det är inte svårt att tro på.

Att pennan förlorat en massa funktion jämfört med tidigare betyder dock inte att den blivit dum. Tvärtom bidrar telefonens smarta mjukvara så att din handstil kan bli redigerbar text, den kan översättas till olika språk och du kan fortfarande vila pennans udd strax över skärmen för att få en förstoring och förhandsvisning av till exempel en bild i bildgalleriet eller tydligare se text större någonstans i systemet. Det räcker helt enkelt ganska långt. Med Galaxy AI och dess förmåga att tolka teckningar och låta dig rita till detaljer i foton tillför också pennan ett extra värde. Det är ju enklare att rita detaljrikt med pennan än med bara fingret på skärmen, så där tillför pennan tydligt värde. När det gäller att skriva anteckningar med vanlig text är det dock tveksamt om de flesta av oss inte är så vana vid skärmtangentbord att vi gör det snabbare där än att använda penna.

AI, mer AI och svenskt språkstöd

Galaxy AI lanserades för ett år sedan i samband med släppet av S24 och det råder ingen tvekan om vad Samsungs fokus varit sedan dess. I höstas släpptes som utlovat det svenska spårkstödet, vilket gör att du kan ringa samtal och få direktöversättning till och från svenska och en rad andra språk. Det gör även att du kan få sammanfattning av webbsidor på svenska och andra språk, få dess texter översatta eller själv få hjälp med skrivandet på något av de språk som stöds. Det mesta fungerar när jag testar. Översättningar blir inte perfekta, ordföljden kan bli tokig och vissa detaljer fel, men oftast så förstår man ändå vad som menas. När jag försöker beställa “en apelsinjuice, tack” så tas tacket av någon anledning bort i översättningen och andra gånger så hör helt enkelt telefonen fel så att det ställer till översättningen.

Samsung har lagt mycket resurser under året på att införa svenskt språkstöd, men om Galaxy AI i förra årets upplaga var något Samsung stod bakom själva är det som vi nu får se i S25 Ultra mer av en gemensam satsning från både Google och Samsung. Googles AI-assistent Gemini har en central roll i S25-serien och det är ingen slump att Google i samband med S25-lanseringen presenterade en rad nyheter kring hur Gemini kan styra och integrera i olika appar.

För bildredigering fokuserade Galaxy AI under förra året på möjligheterna att ta bort, flytta och storleksförändra delar i bilden som du ville och låta generativ AI fylla i de tomma ytor som då uppstår. I somras tillkom möjligheten att rita enkla teckningar för att få AI att generera fotorealistiska versioner av det du just ritat att komplettera dina bilder. Allt det här finns kvar och har utvecklats ytterligare. När jag för ett år sedan tog bort en person i bakgrunden av en bild med hjälp av Galaxy AI så fick jag göra det i flera steg, eftersom personens skugga låg kvar i bild även efter att personen redigerats bort. Nu går det där i ett smidigt steg.

Bra och dåligt

En del funktioner har alltså tydligt förbättrats. Andra har det inte. Jag var förra året besviken på funktionen för att ta bort reflektioner, om du till exempel tar bilder ut genom bilfönstret eller in genom en glasmonter på ett museum.

Precis som tidigare är jag något förvirrad över att en del AI-redigering finns under AI-ikonen, annat kommer bara upp som genväg när jag sveper upp från bildens nederkant. Efter att ha klickat på AI-ikonen får jag upp generativ redigering (alltså att ta bort, storleksförändra, skissa) och när jag sveper upp på en bild i galleriet kommer andra möjligheter till redigering upp. Som att ta bort reflexer eller byta ut ansikten i gruppbilder. Baserat på motivet föreslår alltså AI olika åtgärder. När jag tar grupporträtt sparar kameran flera bilder så att jag kan byta ut ansikten, om någon blundar till exempel. Tyvärr föreslår den ofta det även när det inte är möjligt. Jag får alltså uppmaningen “Välj bästa ansikte” i den här bilden och direkt när jag tackar ja, får jag bara beskedet att det inte finns några bättre ansikten.

Lite samma sak med att ta bort reflexer i bilder. Många gånger får jag uppmaningen att ta bort reflexer, jag tackar ja, telefonen meddelar glatt “Reflexer har raderats” men jag ser ingen som helst skillnad i bilden.

AI-verktygen kan vara till hjälp ibland men de är långt ifrån någon felfri räddare i alla situationer.

Kamera och bildbehandling

Under presentationen av S25 blir jag särskilt intresserad av möjligheten att steglöst justera skärpedjupet, som det presenteras “som på en systemkamera”. Jag letar länge för att hitta funktionen och till slut inser jag att det är i den separata appen Expert RAW den finns, så jag måste först ladda ner den. Sedan måste jag aktivera det experimentella läget Labb för att funktionen ska bli tillgänglig och då känns det mest som den adderar slumpmässig fläckvis dimma vid mina första försök. Jag ger inte upp och när jag provar mer och på flera andra motiv får jag bättre resultat. Ändå är det inget som direkt överträffar andra bra kameramobiler som Iphone 16 Pro eller Xiaomi 14-serien.

Just när jag jämför kamerorna i S25 Ultra med de vassaste konkurrenterna är det tydligt att mjukvara gör väldigt mycket för bilderna idag. Det är ofta stor skillnad på vad jag ser direkt i skärmen och hur bilden ser ut när jag sedan beskådar den i galleri-appen. Det gäller alla telefoner, ett par sekunder efter att jag tagit bilden, ser jag hur telefonen faktiskt vill att den ser ut i galleriappen. Ett par bilder i början ser till exempel överexponerade ut när jag tar dem med S25 Ultra, men ser bra ut när jag tittar efteråt och kamerans bildbearbetning gjort sitt. Samsung hade sin stora uppgradering av kamerorna i S20 med spacezoom och många megapixel. Sedan dess har mindre uppgraderingar hänt. I S25 Ultra kan jag dra nytta av extrem zoom, bra mörkerbilder, men nytt är framförallt proffsigare video med bra mörkerseende och jämn, steglös zoom som gör det enklare att göra film som ser proffsig ut. Just video är dock ett område där Apple har ett litet försprång (Samsung knappar in nu) och visat framfötterna och när det gäller porträttbilder så ger både Iphone 16 Pro och Xiaomi 14 Ultra som jag jämför med bättre färgåtergivning och djup i bilden medan porträtten från S25 Ultra saknar tydligare djup och kontraster som ger bilden liv.

Ser vi på utvecklingen inom foto och video så breddar Samsung mer än vässar egenskaperna. I stora delar är ju kamerans hårdvara, sensorer och linser, desamma som i föregående modell och de i sån tur var snarlika tidigare års modeller. Den verkligt stora förändringen introducerade Samsung med S20-serien för fem år sedan. Sedan dess har man mera stått stilla på stället och förfinat mer än förnyat och tydligt strävat framåt.

Lite mera AI

Vi skulle inte leva i en AI-fokuserad värld om möjligheterna med bilden tog slut när du tagit bilden. Givetvis föreslår Samsungs AI att “Remastra” bilden så fort den är tagen och jag kan justera porträttbilden i efterhand med virtuell studiobelysning och då välja varifrån ljuset ska komma. Det gör skillnad. Det finns även möjligheter att använda färgtoner i en bild du redan tagit som “filter” att lägga på nästa bild du tar, men just den här filtereffekten är inte tillgänglig när jag tar nya porträttbilder, bara i vanliga Bild-läget.

En av nyheterna i det nya gränssnittet är det som kallas “Now bar”, “Now view" och dess rapporter. Du kan få kortfattad information i låsskärmen och du har alltid en aktuell sammanställning av det viktigaste som hänt eller ska hända. Ju längre jag använder telefonen ju fler uppgifter samlas här, från början är det bara väder, men efter någon dag får jag på kvällen se en sammanfattning av mina bästa bilder av de jag tagit den dagen. Följande dagar är det dock bara väder igen, trots att jag tagit många bilder. Det märks att Samsung blivit bättre på att samla uppgifter från hela ekosystemet, i den mening att till exempel Samsung Health och Smartthings integreras, så har du en smartklocka eller Samsungs smarta hemmet-prylar får du en översikt även av det mest aktuella där så det finns lätt tillgängligt i gränssnittet.

Det samlade intrycket är att One UI 7 binder samman upplevelsen till något verkligt speciellt, vilket lovar gott inte bara för den som köper nya S25-serien utan även för alla de som snart får systemet och dess funktioner till sin äldre Samsung-telefon som därmed får nytt liv.

Frågor och svar

Hur snabbt laddar telefonen?

45 W, så inte alls så snabbt som många av konkurrenterna. När jag testar innebär det här att telefonen från noll laddar 30 procent på tio minuter, 48 procent på 20 minuter, 70 procent på en halvtimme och fullt, 100 procent på exakt en timme.

Vad skiljer Google Gemini här från Google Gemini i en annan Android?

I grunden är det samma och de kan göra mycket. Samsungs AI och Google går mycket in i varandra. Samsung har arbetat med svenskt språkstöd och sett till att appar som Samsung Notes och Samsungs egen kalender fungerar med Gemini. Som exempel kan jag dock prata med Gemini i S25, be den om carbonararecept, avbryta den, ge nya instruktioner, säga emot och be den lägga in Brynäs nästa match i min kalender och det går lika bra i S25 som i till exempel en Oneplus-, Motorola eller Xiaomi-mobil.

Kommer du mjukvarubaserade nyheterna även till S24-serien och tidigare?

Ja, One UI 7 har betatestats på S24-serien i flera länder och ska komma till Galaxy S21-serien, Galaxy Flip och Fold 3 och senare flaggskepp, även till många nyare telefoner i A-serien, detta enligt uppgifter i Samsungs eget supportforum. Några datum för när finns dock inte.

Ett alternativ

Med ett betydligt lägre pris, kamerafokus och snabb prestanda med Snapdragon 8 Elite är Oneplus 13 ett prisvärt alternativ.

Kameraexempel

S25 Ultra har mångsidiga kameror med särskilt bra prestanda när du zoomar och de fungerar fint i dagsljus så väl som i svårare förhållanden när det inte är lika ljust.