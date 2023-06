Mobilkameratest – mellanklassens bästa kamera

Iphone SE(2022) – Apples billigare variant av Iphone som verkar behålla sensorn från föregångaren.

För ett tag sedan publicerade vi vårt vanliga mobilkameratest där vi testar en samling av toppmodellerna på marknaden för att se vad deras kameror presterar. Det är intressant att se hur långt tekniken kommit och vad de allra vassaste kamerorna kan leverera. Men, det är inte alla som vare sig kan eller vill köpa de allra dyraste telefonerna. Samtliga kostar över 10 000 kronor och vissa närmar sig det dubbla. Därför ville vi se hur stor skillnad det blir om man går ner lite i pris och tittar på mobiltelefonerna i mellanklassen. Detta är ju en kategori som sannolikt fler potentiella köpare faktiskt tittar på, jämfört med de allra dyraste modellerna.

Apparna – kontrolltornet

En riktigt bra kamera kan fortfarande göras riktigt frustrerande genom att ge den en kameraapp med ett riktigt dåligt gränssnitt. Därför finns det ju åtminstone potential för att den här kategorin skulle kunna vara ganska intressant. Men 2023 finns det inte riktigt någon större tillverkare av mobiltelefoner som gör en kameraapp så pass dålig att den påverkar upplevelsen allvarligt. I alla fall inte av de mobiltelefoner vi testat. De flesta har ungefär samma funktioner och ett väldigt liknande gränssnitt. Det finns filmlägen, porträttlägen, stillbildslägen och sen ett par “special”-funktioner i form av dokumentskanning, panorama, slow motionfilmning, matfotografi, nattfoto och så vidare. Hanteringen mellan de olika telefonerna skiljer sig inte åt så mycket att det är svårt att se att det skulle vara utslagsgivande.

Det vi dock kan se är att Apple (som vanligt) och även Google, valt att inte stoppa in något manuellt läge i sina kameraappar. Google bjuder på en del dylika justeringar i sin app, men inte så att du kan välja en exakt slutartid, vitbalans eller ISO. Apple har också tagit bort siffran som visar vilket zoomläge du har ställt in, du bara drar i en slider och kameran zoomar.

Eftersom i stort sett alla de andra har samma funktioner och gränssnitt är det svårt att utse någon specifik vinnare i den här kategorin, däremot får man väl kanske se det som att Iphone SE och Google Pixel 7a saknar någon detalj som kan vara önskvärd.

Vinnare kameraapp: Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A54, Xiaomi 13 Lite, Oneplus Nord CE 3 Lite, Motorola Edge 40, Nothing Phone 1.

Zoom – att komma närmare

I det här testet så handlar den här kategorin främst om att utröna vilken som är minst dålig. Ingen av de här telefonerna har någon dedikerad telekamera, något som är standard i de dyrare telefonerna. Det här gör att de billigare telefonerna får göra så gott de kan med den optik och de sensorer de har till godo. Men det går inte sådär väldans bra. De flesta kamerorna accepterar att de inte kan frammana mer detaljer och låter sina suddiga bilder helt enkelt vara suddiga och fria från detaljer. Men till exempel Motorola lägger på en rejäl uppskärpning som gör att bilderna ser mer eller mindre hemska ut. Uppskärpningen är densamma som vid bilder med det vanliga vidvinkelläget, men när man zoomar in i den så blir det väldigt tydligt. Ett steg upp hamnar Samsung A34, Oneplus, Iphone och Xiaomi. Lite bättre, dvs antingen har de anpassat den digitala uppskärpningen till förstoringsgraden, det vill säga mjukat ner den något, eller så har man helt enkelt nöjt sig med att detaljnivån inte är så bra och inte försökt sabotera den med en digital uppskärpning. Ytterligare ett steg upp ligger Nothing, Google och Samsung Galaxy A54. Betyder det här att dessa tre mobiltelefoner tar bra bilder när man zoomar in med deras kameror? Nej, det gör det inte. Men de är minst dåliga i det här gänget. Nothing har tillgång till överlägset mest digital zoom, men den är inte speciellt användbar för att ta bilder då bildkvaliteten är, milt uttryckt, “så där”.

Här ser man ett tydligt område där du får mer för pengarna när du köper en dyrare telefon. Med en dedikerad telekamera i telefonen får man bättre bilder när du zoomar in, det kommer man inte ifrån. Detta eftersom en optisk zoom i stort sett alltid är bättre än när du gör en digital inzoomning. Man ser också skillnad i upplösningen på kamerornas sensorer. Har du fler pixlar kan du beskära mer utan att bilderna börjar se lågupplösta ut. Högre upplösning får du också oftast i de dyrare kamerorna.

En annan femma blir det om man tittar på kamerornas dedikerade vidvinkelkameror, vilket sex av de åtta testade mobilerna har. Iphone och Oneplus har ingen extra vidvinklig kamera så de hamnar utanför denna specialgren. Men här presterar samtliga rätt bra, bilderna har oftast en lagom mängd pålagd skärpa och det ser rätt fint ut. Lite extra bra är, förvånande nog, Motorola, men också Google. Men det är inte med någon stor marginal som de presterar bäst bilder. Så ska man utse någon vinnare i den här kategorin så är det nog Nothing, Google och Samsungs Galaxy A54 som tar hem det. Men det handlar om ganska små marginaler och ingen är egentligen bra i den här kategorin.

Vinnare zoom: Nothing Phone 1, Google Pixel 7a, Samsung Galaxy A54

Att se i mörker

Att prestera bra bilder i mörker beror i dag väldigt mycket på hur kamerans mjukvara hanterar brus, men ju mindre brus mjukvaran har att jobba med, desto bättre brukar det bli. Mindre brus brukar vara en effekt av en större sensor och en större bländaröppning som kan ta emot, respektive släppa in mer ljus. I det här fallet är det inte den största sensorn som ger bäst bilder. Istället är det Google Pixel 7a som ger bäst bilder, den har en sensorstorlek som hamnar någonstans i mitten i det här testet. Men dess mjukvara är bra på att dels återge färgerna på ett bra sätt trots att ljuset är svagt. Den kan också få till en rätt bra skärpa och detaljnivå utan att brusreduceringen smetar ut allt för mycket. Även Xiaomi och Iphone gör ett bra jobb när det är lite mörkare. Sämst går det för Oneplus och Nothing som inte riktigt får lika bra bilder när ljuset faller. Övriga deltagare hamnar någonstans däremellan. Samsung Galaxy A54 och Motorola utmärker sig genom att de försöka kompensera för det sämre ljuset med att trycka på mer i färgerna, men det fungerar inte riktigt utan ser mest övermättat ut.

Tittar vi på bilder med stor kontrast i, det vill säga väldigt mörkt och väldigt ljust så klarar Google det väldigt bra. Den kan generera en bild med täckning både i det allra ljusaste utan att becka igen helt i de mörkare partierna. Detta utan att bilden ser så där väldigt HDRig ut på en konstlat sätt. Oneplus försöker sig på något liknande, men lyckas inte alls lika bra, istället ser den väldigt konstlad ut och mjukvaran verkar inte ha lyckats känna av nivåerna av ljus i miljön utan allt som var mörkt ljusas upp ungefär lika mkt och tonövergångarna blir dåliga. Den hamnar ändå i mitten av fältet eftersom Iphone och Nothing inte klarar av att behålla täckningen i de allra ljusaste partierna, detta utan att ändå lyckas behålla detaljer i de mörkaste.

Så ska vi ta fram en vinnare i den här kategorin hamnar Google Pixel 7a högst upp på pallen med Xiaomi som en god tvåa.

Vinnare mörkerbilder: Google Pixel 7A

Fånga en människa

Eftersom andra människor är en viktig del i de flestas liv vill vi så klart testa hur kamerorna hanterar att ta bilder på människor. Mer specifikt hur deras porträttlägen fungerar. Det som brukar vara grejen här är att kamerna ska kunna generera en fejkat oskarp bakgrund vilket i sin tur kräver att den kan identifiera och frilägga huvudmotivet, det vill säga personen. Det här klarar faktiskt de flesta kamerorna ganska bra. I vissa fall är det lite missar vid hår och liknande spret, men det får vi nog leva med ett tag framöver. En detalj som dock är intressant är att Googletelefonen väljer att zooma in lite när den hamnar i porträttläget. Det gör att proportionerna i ansiktet blir bättre. De flesta andra telefonerna använder en vidare vinkel som inte alltid (nästan aldrig) är fördelaktig när man fotograferar människor. Google Pixel 7a gör också ett bra jobb med mjukvaran och skärper porträtten lagom mycket och ger en lagom mjuk bakgrund i utgångsläget. Motorola gör lite samma sak vad gäller inzoomningen, men bilderna blir ändå inte lika bra eftersom den lägger på för mycket brusreducering och smetar ut detaljerna.

Motorola och Oneplus är de två som tyvärr hamnar i botten. Bilderna tappar för mycket detaljer och vad gäller oneplus försöker mjukvaran jämna ut kontrasterna i ansiktet på ett sätt som inte är direkt fördelaktigt och istället leder till att ögonen blir mycket mörkare än hos de andra telefonerna. Övriga modeller simmar runt i mittenfåran och det är inga jätteskillnader mellan dem.

Eftersom den egna personen är ganska viktig för ganska många så testade vi också att ta bilder med den framåtvända kameran. Här visar det sig att Xiaomi ger mest detaljerade och naturliga bilder. Den verkar ha lyckats kombinerat vad som verkar vara bra optik och en vettig hantering av mjukvaran som ger bra bilder med hög upplösning. I övrigt är det väldigt lika mellan de olika modellerna, förutom när det gäller Oneplus som tyvärr noteras som den som presterar sämst när det gäller bilder på människor med den framåtvända kameran då den har sämre detaljåtergivning än övriga.

Ska man utse en vinnare i den här kategorin får det alltså bli Google Pixel 7a.

Vinnare porträttbilder: Google Pixel 7A

Dagsljus

Det här är den bredaste kategorin som i stort sett ska täcka in “vanliga bilder”. Det vill säga saker du fotograferar i bra ljus i vardagen. Här tittar vi på hur kamerorna hanterar färger, kontraster och dynamiskt omfång. Vi har redan kikat lite på det dynamiska omfånget när vi tittade på kamerornas förmåga i mörker så vi gräver kanske inte ner oss allt för mycket i det här. Det ska också sägas att hur olika kameror återger färger märks framför allt när man, som vi gör här, jämför flera olika kameror som tagit bilder på liknande och exakt samma motiv. Då blir det rätt tydligt, men när du väljer en enda telefon och bara ser de bilder den tar så är det inte alls säkert att du tänker på en del av de saker vi tar upp här. Som till exempel att Iphone tar lite varmare bilder än övriga, alltså att det är en liten gul ton i alla bilder som kommer från Iphone. Det blir inte en helt korrekt återgivning av motivets färger, men det ger en lite varm och “mysig” ton i bilderna. Något som dock märks med bilderna från Iphone är att den har en förmåga att i vissa fall övermätta vissa färger, framför allt rött och rosa. Det som händer då är att färgen tappar nyanser och bara blir en blaffa. Men Iphone är inte ensam om det här, även Samsung Galaxy A54, Motorola och Xiaomi visar vissa sådana tendenser i motiv med stor kontrast mellan färgerna.

Samsung Galaxy A54 är en lite konstig spelare i det här testet, den presterar nämligen rätt ojämnt när det gäller färger och kontraster. Ibland sätter den det fint, och ibland suger den ut färgen ur motivet, medan den vid andra tillfällen övermättar den färgerna. Det här sker framför allt när HDR-läget är påslaget, utan HDR-läget blir färgerna istället lite bleka och mer “realistiska”.

Den mobil som levererar bilder med bäst färgåtergivning och jämn kvalitet rakt igenom är Google Pixel 7a. Den ger neutrala färger och lyckas jämna ut kontrasterna något för att återge det på ett sätt ungefär som våra ögon ser motiven. Även Nothings telefon presterar förhållandevis jämnt i allmänna förhållanden som råder i dagsljus.

Övriga telefoner ligger däremellan och har inga större konstigheter för sig, men de har lite missar här och var vilket gör att de inte kommer hela vägen.

Ska man utse någon vinnare i den här kategorin är det alltså Google Pixel 7a, med Nothing Phone 1 på en andraplats.

Vinnare dagsljusbilder: Google Pixel 7A

Betyg

Totalvinnare: Google Pixel 7a

Google har satsat en del på bra mjukvara i sin Pixel 7a och även om den saknar ett proläge i appen så är det lätt att få bra bilder som ser ut som man vill. Automatiken sköter det mesta och vill du justera saker är det enkelt att göra det. Den har ett bra dynamiskt omfång och hanterar färger på ett neutralt sätt. Avsaknaden av telekamera gör att den har svårt med inzoomningar, men det har alla andra också. Den vinner för att den i nästan alla lägen levererar bra bilder.

Samsung Galaxy A54

Den dyrare av de två Samsungtelefonferna vi har med i testet, en av anledningarna till prisökningen enligt Samsung är att den har en mer avancerad kamera, och visserligen har den både högre upplösning i huvudkameran (marginellt), men också rätt mycket rejälare upplösning i selfiekameran. Men på det stora hela gör inte de här sakerna att kameran är så där våldsamt mycket bättre än Galaxy A34 som är billigare.

Samsung Galaxy A34

A34 placerar sig i mitten av fältet i vårt test och presterar bra för sin prislapp. Samsung brukar vara bra på kameror och deras toppmodell har vunnit premiumtestet flera gånger, här når den inte hela vägen fram men är helt klart ett bra alternativ för den som vill spendera lite mindre pengar, så länge man kan leva med att den inte är så bra när man ska zooma in lite.

Motorola Edge 40

Tyvärr har Motorola det svårt i vårt test. I zoom-kategorin utmärker den sig som en av de sämsta och även om den gör sig bättre i både dagsljus och mörker så orkar den inte vara med över mittensträcket i startfältet. Det är också en av de dyrare mobilerna i testet vilket gör att den kanske sjunker lite extra jämfört med vad betyget visar.

Oneplus Nord CE 3 Lite

Mobilen med testets längsta modellbeteckning. Men också den mobil som har högst upplösning, hela 108 megapixlar. Men även om det imponerar på pappret så blir vi tyvärr inte så väldigt imponerade av Oneplus bilder i testet. Zoom och mörker är de största svagheterna, även om den inte direkt tar hem vinsten i porträttkategorin heller.

Nothing Phone 1

Phone 1 är Nothings första telefon, inte för att personerna bakom Nothing aldrig gjort en telefon förut. Men deras första bidrag till marknaden får ändå ses som lyckat. Intressant nog var Nothings grundare tidigare kopplad till Oneplus som deras nya telefon nu slår på fingrarna förhållandevis enkelt. Mörker är svagheten, men den är bra i dagsljus och hyfsad när det kommer till porträtt och zoom.

Iphone SE

Likt de flesta Iphones genererar Iphone SE bilder som har en varm ton, något som kan vara trevligt då det ger en lite mysigare känsla åt bilderna (oftast). Likt de flesta Iphones klarar den sig heller inte så vidare värst bra när det gäller att zooma. Den lyckas dock bibehålla detaljer hyfsat i mörker, men den har inte så stort dynamiskt omfång som en del av de andra telefonerna.

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi har haft en historia av att satsa en del på sina kameror. Så verkar de ha gjort även i den lite billigare modellen 13 Lite. Den hamnar på en pallplacering och det är främst dess förmåga att både hantera mörker och ljus som gör att den hamnar där. Bra färghantering och naturliga bilder i de allra flesta fall gör den till ett bra alternativ.