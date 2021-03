Test: Amazfit GTR 2 – Sober och sportig smartklocka

Som så många andra klockor så har Amazfit GTR2 fokus på träning och hälsa. Jag börjar med att sätta klockan på vänster arm och ge mig ut på ett träningspass. När jag kommer ut utanför ytterdörren och ska inleda min löprunda så får jag vänta ungefär 30 sekunder på att klockan ska hitta någon gps. Jag tänker först att det här kan ha att göra med att klockan är helt ny, men väntetiden för att gps ska bli aktiv kvarstår även under senare löppass och promenader jag vill mäta. GPS:en ställer till det även i andra sammanhang, men det ska vi återkomma till.

Låt mig först ge en överblick av vad Amazfit GTR 2 är för en typ av klocka. Fokus är som sagt på träning och hälsa och det innebär att det finns 90 olika träningstyper som klockan kan mäta, att den har såväl pulsmätare som sömnmätning och möjlighet att mäta blodets syresättning. Klockan finns i två utföranden, classic och sport, men funktionerna är desamma i båda modellerna och det är bara utseendet som skiljer något. Sportversionen är gjord av aluminium och har silikonarmband medan Classic-versionen har rostfritt stål och ett läderarmband.

Storstilad skärm

Skärmen är det mest framträdande på klockan som i sin helhet har en elegant känsla, den är stor och slimmad på samma gång och det är inte uppenbart att det här är en smartklocka när någon ser den på håll. Den ser alltså mer klassisk ut, än som en liten dator som vissa smartklockor kan kännas. Glaset på skärmen är tydligt rundat mot kanterna, vilket gör det följsamt att svepa över skärmen. Gränssnittet reagerar också direkt, så jag lider inte av några fördröjningar och tryck registreras felfritt.

Klockan laddas med en speciell liten kontakt, så du kan alltså inte ladda den trådlöst mot en laddplatta. Batteritiden uppges till 14 dagar och när jag laddar fullt först och sedan använder den dag och natt, med såväl en del träningspass (med gps aktiv) som med sömnmätning så visar batterimätaren 66 procent efter två dygn.

För att komma igång med klockan ansluter du den till en Iphone eller en Android. En QR-kod i skärmen på klockan hjälper dig att hitta rätt app. När du väl är igång finns det en huvudmeny på klockan och två fysiska knappar på sidan. Den ena tar dig direkt till träningsformerna så du ka starta ett träningspass och den andra tar dig till huvudmenyn eller tillbaka till urtavlan beroende på vad du gjorde innan.

Appaviseringar från telefonen visas, men ibland något begränsat och du kan inte svara från klockan.

Utöver träning kan klockan även mäta sömn och blodets syresättningsnivå som jag nämnt och den kan visa notifieringar från telefonen, dock inte låta dig svara på något. Så det får du ta fram telefonen för att göra. Du kan lagra mp3-filer direkt i klockan för att lyssna på musik under träningspasset och då ansluter du enkelt ett par trådlösa bluetooth-hörlurar direkt till klockan. Klockan ger dig också väderprognoser, har en alarmfunktion och kan mäta stress och pulsen. Just pulsen mäter den löpande så att du kan se under dagen hur din puls varierat och du ska även få varningar om hjärtrytmen uppvisar omotiverade och oroväckande mönster. Det händer dock inte mig under testet, tack och lov.

Problem jämfört med andra

Under testperioden så använder jag Amazfit GTR 2 på ena armen och växelvis olika andra klockor på den andra och i huvudsak så ger Amazfit överensstämmande mätdata, vilket är bra. Sömnmätningen stämmer med vad andra klockor tycker, vilket ju stärker både Amazfits och i de här fallet Apple och Samsungs utsagor. Samma sak med syresättningsnivån på blodet. Som jag skrev inledande så har det dock varit en del problem med avståndsmätning med klockans gps. Om jag startar träningspasset innan klockan hittat gps-position kan jag se på kartan efteråt att träningspasset i själva verket startade något kvarter bort, då klockan hittade position. Utöver att det tar en stund för klockan att hitta position i början av varje pass så får jag under passet gång på gång meddelande i klockan om att gps:en är otillgänglig och en stund senare att den är tillbaka igen. När jag springer i öppen terräng klarar jag mig undan detta problem, men framförallt när jag springer i närheten av lite högre byggnader så försvinner kontakten. Det behöver inte vara några skyskrapor heller utan räcker med 3-4 våningshus. Här klarar sig andra klockor bättre och visst kan man spekulera i att alla visar lite fel och bara Amazfit är ärliga med att erkänna det. När jag granskar kartan över vart jag sprungit så ser jag dock att linjen vid flera sträckor är väldigt fladdrig. Vid en enskild mätning visade till exempel Amazfit 5,5 kilometer när en annan klocka, där linjen följde de faktiska vägarna jag sprungit på bättre, visade 5 kilometer prick.

Just klockans gps har alltså sina svagheter, men i övrigt gör klockan ett bra jobb. Appen jag synkar med i klockan synkar i sin tur till Google Fit i Android och till Apple Hälsa i Iphone, vilket gör att de data som samlats in inte är inlåsta, utan att du kan ha mer nytta informationen. Det finns inga appar att ladda ner till klockan, utan det som finns här är det du får, men du kan anpassa urtavlor och att du till exempel inte kan svara på notifieringar, inte kan använda mobila betalningar och så vidare innebär ju även att batteritiden blir bättre än i klockor som försöker göra mer.