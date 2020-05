Test: JBL Live 300TWS – Stabila och trådfria

Harman är en av världens största headset-tillverkare och de är inte rädda för att ha ett brett sortiment fördelat på sina varumärken AKG, JBL och Harman-Kardon. De har därför hunnit få ut ett rätt stort antal helt trådlösa headset genom åren. Kvaliteten har varierat, och det har därför inte varit helt lätt att rekommendera deras trådlösa öronsnäckor.

Med JBL Live 300TWS levererar man däremot en stabil användarupplevelse som gör det lätt att ha överseende med de relativt små bristerna.

En av dessa småbrister blir uppenbar direkt ur förpackningen. Som vanligt för genren följer det med ett etui där man förvarar headsetet när det inte används, och som dessutom fungerar som reservbatteri. Etuiet är ovanligt stort. Som nackdel ska det inte överdrivas, det är fortfarande inga problem att få ner det i byxfickan, men när de flesta andra headset i genren har smidigare fodral får det ändå ses som ett minus.

Fodralet har allt jag vill att det ska ha, som bra fäste för öronsnäckorna så att man inte råkar ut för att de inte laddat när man tar fram dem ur headsetet igen. Laddningskontakten är av USB C-typ, med en lysdiod runt som indikerar om batteriet håller på att ta slut. Batteritiden är 6 timmar i headsetet och ytterligare 14 timmar i etuiet, vilket inte är anmärkningsvärt, men bra är att det är snabbladdande, så du kan få en timmes musik på 10 minuter i etuiet.

Det finns också en knapp för hopparning vilket jag uppskattar. True Wireless-headset brukar ofta skryta om att hopparning sker automatiskt utan att man behöver tänka på det. Det är okej så länge man inte behöver byta vilken telefon headsetet är ihop-parat med, vilket jag som redaktör på Mobil förmodligen behöver göra oftare än de flesta. Även JBL Live 300TWS strular i bytet av hopparning en gång, och då får jag veta att jag kan trycka två gånger på vänster headset och sedan hålla för att parkoppla manuellt, och det funkar.

Stadig koppling

När den väl är utförd har jag inga problem med hopkopplingen, inga klippningar i ljudet som jag brukade råka ut för i tidigare generationers true wireless-headset. Viss buffering av ljudet sker vilket jag märker på att läppsynken vid videotittande inte alltid är perfekt, men oftast är den bra nog.

Headsetet är av den typ man trycker in i hörselgången. En vinge hakar i ytterörat för ytterligare passform. I förpackningen finns en lång rad gummipluppar och vingar i olika storlek. Trots det tycker jag inte att något av dem passar riktigt, och som konsekvens av det blir ljudet lite tunt och diskant. Till slut kommer jag på att jag måste trycka gummipluppen lite längre in i örat än vad jag brukar med denna typ av headset. Då sitter det bra och jag får det som JBL kallar sitt signaturljud. Vilket betyder att basen är en smula överdriven, men ljudet i övrigt är balanserat och njutbart. Musiken stängs av automatiskt om du tar ur en öronsnäcka ur örat, och sätter igång igen när du sätter tillbaka den, och även det fungerar felfritt. Headsetet har funktionerna talkthru och ambient aware som du kan slå på. Den ena ska göra det lättare att föra en konversation när du har headsetet på, den andra släppa in omgivningsljud så att du till exempel hör en cykelringklocka eller en bil. Funktionerna är snarlika varandra och det är svårt att se varför de behöver vara två olika.

Ljudet för telefonsamtal är helt okej när jag befinner mig i lugna miljöer. I trafikstörda situationer blir det däremot svårt för den jag ringt upp att höra vad jag säger.

JBL har en app till headsetet, som inte är strikt nödvändig för att använda, men jag skulle ändå rekommendera den. Inte minst för att den innehåller en guide till styrningen som sker med hjälp av touchpaneler på vänster och höger öronsnäcka. Det finns en rad styrkommandon i form av tryck, dubbeltryck, trippeltryck och svep här som kanske inte är helt lätta att komma ihåg utantill. Dessutom kan du konfigurera en del av dem själv. Responsen är i alla fall bra och jag råkar aldrig ut för feltryck bara av att sätta i eller ta ut headsetet.

Appen håller även reda på firmware och uppdaterar den om det behövs, och det finns en equalizer om du vill ha det.

Som vanligt på nyare headset kan du aktivera Google-assistenten med ett svep. Jag vet inte om jag tycker att röststyrning via headsetet tillför så mycket, men att kunna få senaste timmens aviseringar uppläst är faktiskt en riktigt trevlig funktion.

JBL Live 300TWS ligger lite mittemellan i pris. Med sina 1500 kronor tillhör de inte de allra billigaste True Wireless-headseten, men de känns inte heller billiga. De ligger under Apples vanliga Airpods i pris, och det känns som du får ett välkonstruerat paket för den prislappen.