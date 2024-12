Krönika: Hej, är det här Julia?

Precis som många andra märker jag att antalet bedrägeriförsök ökar. Jag märker det i inkorgen för e-post, sms och främst i Whatsapp. De flesta är enkla att direkt avfärda. I e-posten har det kommit mail om paket jag väntar från till exempel DHL eller Postnord, men då jag faktiskt inte beställt något eller väntar på försändelse. De hamnar direkt i papperskorgen. Någon gång har jag varit osäker. Som när Postnord ville ha pengar i ett mail. Det visade sig stämma.

På vanligt sms är bedrägeriförsöken ofta taffligt gjorda, meddelanden som knappt går att förstå, än mindre luras av.

Mer förbryllande är meddelanden på Whatsapp. För mig inleds de ofta med ett meddelande från en helt okänd kontakt och meddelandet “Hello, Is this Julia?” eller “Hello is this Michaels number?”. “Nej, det är det ju inte”, tänker jag och ignorerar, men jag är ju ändå lite nyfiken vad dom vill mig (eller Julia eller Michael) så ibland svarar jag. Vilken skada kan det göra? Jag börjar med att förklara att “nej det här är inte Julia, vad gäller saken?” Då får jag veta att hon som skickar nog tagit fel nummer men att vi väl kan vara vänner ändå kanske? Den vänskapen rinner ut i sanden. Ingen av oss tar initiativ till någon fortsättning på det trevande kontaktförsöket. Jag provar en annan taktik. “Japp, visst är det här Michael, hur kan jag hjälpa till?” Inget svar.