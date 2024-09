Källkoden till Android 15 släppt

Google meddelar att man nu har gjort den skarpa versionen av Android 15:s källkod tillgänglig som Android Open Source Project (AOSP). Det innebär i praktiken att andra mobiltillverkare kan börja arbeta med koden för sina egna gränssnitt och firmware.

Vanligtvis publiceras källkoden samtidigt som Google släpper Android-uppdateringen för mobiler, men så är inte fallet i år. I ett meddelande på utvecklarbloggen skriver Google att uppdateringen kommer att släppas inom de närmaste veckorna. Android 15 förväntas dock inte nå Pixel-enheter förrän i oktober.

På sin hemsida skriver Google att Android 15 kommer att finnas tillgängligt på Pixel-enheter som stöds under de kommande veckorna, samt på utvalda enheter från Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo och Xiaomi under de kommande månaderna.