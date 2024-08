Motorola Edge 50 lanserad – tunn och tålig, även billigare Edge 50 Neo släppt

Sett till det yttre så är Edge 50 snarlika de tidigare. Du har en tunn design med baksida i inte bara svart och vitt utan i flera mer uttrycksfulla färger och material som veganskt läder och vad Motorola kallar vegansk mocka.

Telefonen är tålig i betydelsen att den klarar fukt och damm enligt IP68 vilket gör att den går att bada med. Dessutom är den skyddad enligt MIL-810H vilket handlar om visst skydd för mer extrema temperaturer, vibrationer och hög luftfuktighet. Skyddet innebär dock inget löfte från Motorolas sida får vi veta och påverkar inte garantiärenden.

Skärmen i Motorola Edge 50 är en oled-skärm på 6,7 tum med rundade kanter och vi får både 120 hertz uppdateringstakt och skydd med Gorilla Glass 5. Motorola har ju lovat att använda Gorilla Glass i hela produktutbudet på smartphonesidan.

Som tidigare samarbetar Motorola med Pantone för att introducera mer uttrycksfulla färger i skalen och det samarbetet har just förlängts de kommande tre åren. Enligt Motorola har det hittills varit en framgång som gjort att fler vågar prova andra färger än svart och vitt eller andra anonyma färgval och det har även gjort att andelen kvinnor som väljer Motorola ökat. Edge 50 släpps i färgerna persika, grön och grå.

När det kommer till bilder använder Motorola Sonys Lytia-sensor och kamerauppsättningen i Edge 50 består av just Sonys sensor på 50 megapixel i huvudkameran och den kompletteras med en 13 megapixels vidvinkel och en 10 MP telekamera, vilka som tillverkat dessa framgår dock inte. Telekameran innebär att telefonen får upp till 3x optisk zoom (du kan zooma in 30x i kameraappen men då används även digital zoom) och det finns optisk bildstabilisering för att motverka skakoskärpa. Motorola själva säger att det här ska göra bilder i mörker högkvalitativa, men skillnaden är ändå tydlig om vi jämför med de dyrare Edge-modellerna. Så är också Edge 50 billigare. Det märks även på prestandan. Edge 50 drivs av Snapdragon 7 Gen 1, så det handlar om en mellanklassmobil, vilket även gäller Edge 50 Neo som vi nu kommer in på.

Motorola Edge 50 Neo

Tittar vi på Edge 50 Neo så är det en lite mindre telefon med en skärm på 6,4 tum istället, men med oled-skärm, 120 hertz, IP68-certifiering och militärklassningen precis som den större modellen. Här får vi dock sämre Gorilla Glass 3 istället för Gorilla Glass 5 som sitter i Edge 50.

Uttrycket är i centrum och här satsas det på färg och form. Veganskt läder och mocka även här, färgerna är beige, grå och blå. Ser vi till kamerorna så kommer Edge 50 Neo även den med en huvudkamera från Sony med 50 megapixel, kombinerat med vidvinkel på 13 och zoomkamera på 10 megapixel. Även här innebär det så klart att kameran ger 3 gångers optisk zoom. En tydlig skillnad mellan de två telefonerna är att Edge 50 Neo får nöja sig med en Mediatek 7300 istället för en Snapdragon.

Båda telefonerna levereras med Android 14. Motorola förlitar sig främst på Googles grundfunktioner, men adderar till exempel geststyrning, en egen Smart Connect för att koppla telefonen till dator och surfplatta samt Moto AI som dock bara erbjuder begränsad funktion jämfört med många konkurrenter som ligger före.

Motorola Edge 50 säljs sedan tidigare redan i Indien och Mexiko, men släpps i Europa i oktober för 7500 kr. Edge 50 Neo ska kosta 7000 kr och släpps redan idag.