Nothing inleder Nothing OS 3.0-beta idag

Nothing går nu ut med informationen att man inleder den öppna betatestningen av Android 15-baserade Nothing OS 3.0 för Nothing Phone 2.

En av nyheterna med det nya operativsystemet är det man kallad "Shared Widgets" som låter användare "gå samman" med vänner och familj och interagera på emoji-basis via widgeten. Det kommer även att finnas ett flertal kameraförbättringar, tillägg för anpassning av låsskärmen och mer.

Fram tills nu har den öppna betatestningen bara varit tillgänglig för Nothing Phone 2a. Öppna betatestningar av operativsystemet kommer att inledas för Phone 1, Phone 2a Plus, och CMF Phone 1 kommer att inledas under december.

För att medverka i betatestningen finns mer information på Nothings hemsida.