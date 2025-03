Nu kan du nästan prova One UI 7

Tack vare simulering kan du nu testa utvalda funktioner och de den nya designen i Samsungs Android 15-baserade gränssnitt One UI 7 - även om du inte har en Galaxy-mobil. Faktum är att det fungerar både med Android-mobile och på Iphone.

Allt du behöver göra är att besöka den här hemsidan och följa instruktionerna.

Nu erbjuder Try Galaxy designformeln från One UI 7 och inkluderar nya korta videor som visar några av de senaste funktionerna i Galaxy S25. Till exempel separerar den senaste Try Galaxy-versionen meddelande- och snabbpanelerna genom olika svepgester, precis som One UI 7 gör på Galaxy S25. Den inkluderar även ett exempel på den nya widgeten som ger en snabb genomgång av dagen.

Bara för att ha det sagt kommer Try Galaxy inte att få din mobil att i praktiken köra One UI 7 och kommer inte att ersätta ditt nuvarande gränssnitt eller operativsystem med Samsungs senaste version. Och du kan inte använda det här simulerade One UI 7-gränssnittet för att komma åt dina ”riktiga” appar.