Samsung kan hoppa direkt till One UI 8

Samsung har hamnat på efterkälken med sitt Android 15-baserade gränssnitt One UI 7, och det blir tal om att börja rulla ut uppgraderingar först i april. Samtidigt förväntas Google lansera den skarpa versionen av Android 16 redan under andra kvartalet i år, vilket kan leda till en drastisk effekt för Samsungs uppgraderingar.

Det är läckaren IceUniverse som går ut med informationen att Samsung an komma att strunta i inkrementella uppgraderingar för One UI 7, exempelvis potentiella versioner som One UI 7.1 och 7.1.1, för att istället gå direkt mot en Android 16-baserad One UI 8.

Google släppte Android 16 beta 2 i februari, medan Samsung inledde betatesterna av Android 15 för Galaxy Z Flip 6 och Fold 6, Galaxy S23-serien och Galaxy Tab S10-serien nu i mars.