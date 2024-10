Samsungs Android 15 lanseras nästa år

Nya One UI senare än vanligt

Efter den senaste tidens spekulationer om situationen för Samsungs Android 15-baserade gränssnitt One UI 7, har nu företaget kommit med en del officiell information.

Det var vid evenemanget Samsung Developer Conference som Jong-Hee Han, vice ordförande, VD och chef för Device eXperience (DX) Division på Samsung Electronics, meddelade att betaversionen av One UI 7 kommer att finnas tillgänglig för utvecklare före årets slut. Den skarpa versionen är tänkt att börja rullas ut i samband med de nya mobilmodellerna i Galaxy S25-serien, vilket kan innebära att det handlar om en tidsram på januari eller februari 2025.

Man uppger dessutom att man under nästa år kommer att integrera mjukvaruupplevelsen för sina viktigaste produktlinjer - från mobila enheter till TV-apparater och hushållsapparater - under namnet One UI. Det ska göra att man kan tillhandahålla en sammanhängande produktupplevelse, samtidigt som man åtar sig att uppgradera mjukvaran i upp till sju år.