Tele2 har samlat in 64000 mobiler

Tele2 erbjuder sina kunder möjligheten att byta in sina gamla mobiltelefoner mot rabatter på nya enheter, vilket är en del av företagets satsning på en cirkulär ekonomi. Fullt fungerande enheter säljs vidare medan skadade modeller demonteras för att återvinnas till delar och material för att minska mängden elektronikavfall. Nu meddelar man att under Tele2 strävar efter att samla in 100000 telefoner till 2026.

Samtidigt strävar företaget efter att uppnå 100 procent cirkuläritet för nätverksutrustning senast 2025, samt minska växthusgasutsläppen med 100 procent inom Scope 1 och 2 och med 60 procent per abonnemang inom Scope 3 fram till 2029. Företaget siktar mot nettonollutsläpp redan 2035. Här avser scope 1 direkts utsläpp som uppstår från företagets verksamhet, och scope 2 som är indirekta utsläpp som genereras vid produktion av den energi som företaget köper och använder. Scope 3 är övriga indirekta utsläpp som omfattar alla övriga utsläpp som är en följd av företagets verksamhet men som sker utanför företagets direkta kontroll.