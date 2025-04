Tjäna pengar på felparkeringar

En ny mobilapp med namnet Scoutpark har lanserats med målet att förbättra ordningen på svenska gator. Konceptet bygger på en gig-ekonomi-modell där vanliga medborgare bidrar med att hjälpa parkeringsvakter identifiera trafiköverträdelser – en idé som både hyllas för att främja ordning och kritiseras för att potentiellt uppmuntra ett betalt angiveri, rapporterar publikationen Euronews.

Appen ger användare möjlighet att, med några knapptryckningar, rapportera felparkerade bilar genom att skicka in ett fotografi. Fungerar rapporten, det vill säga om den leder till att en parkeringsvakt kan komma och bekräfta felparkeringen så att det delas ut böter, belönas tipsaren med 100 kronor direkt via Swish. Är det flera som rapporterar samma bil, går pengarna till den första som skickade in bildmaterialet.

Scoutpark, som utvecklats av Scout Park AB, finns redan tillgänglig i Uppsala och man planerar nu att expandera till fler svenska kommuner. Applikationen vänder sig till personer över 16 år med svenskt personnummer och finns på svenska, engelska och kroatiska.

Applikationen, där användaren som lämnar tips förblir helt anonym, är endast tillgänglig inom specifika parkeringsområden där Scout Park har partnerskap med olika parkeringsbolag.

Det är dessutom dessa parkeringsbolag som ansvarar för att betala hundra kronor till den som lämnar tipset.

Scoutpark finns till Android och Ios.