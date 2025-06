Trump-mobilen byter både skepnad och framtoning

Den Donald Trump-märkta mobiltelefonen Trump T1 Phone presenterades ursprungligen med löftet “Made in the USA”. Redan från början fanns det dock funderingar över hur helamerikansk mobilen egentligen var.

Nu har man valt att plocka bort den raka formuleringen och ersatt det med mer vaga fraser som “Designed with American values in mind”, “Proudly American” och “Brought to life right here in the USA”, vilka lyfter fram amerikanska värderingar utan att specificera var tillverkningen faktiskt sker.

Det är inte bara formuleringar som har ändrats, även enhetens tekniska specifikationer ändrats utan förklaring. Den tidigare angivna 6,78-tumsskärmen med 120 Hz AMOLED har krympts till 6,25 tum med bibehållen uppdateringsfrekvens, och uppgifterna om 12 gigabyte arbetsminne är helt borttagna. Lagringsutrymmet kvarstår på 256 gigabyte men möjligheten att expandera det med minneskort har försvunnit, medan batteriets kapacitet på 5000 mAh och 20 W laddning förblir oförändrade. Lanseringen, som först var planerad till augusti/september, anges nu endast som “senare i år”.

Det finns ännu ingen egentlig information om vilken mobil som ligger till grund för Trump T1 Phone, eftersom det troligtvis inte handlar om en helt egentillverkad mobil utan om en ommärkt mobil från en annan tillverkare. För tillfället spekuleras det i att det troligtvis handlar om en kinatillverkad Wingtech REVVL 7 Pro 5G, vilket i så fall skulle vara obekvämt med tanke på Trump-administrationens inställning till Kina och kinesiska produkter och tjänster.