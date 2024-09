Test: Google Pixel Watch 3 – Klocka med höga förväntningar

Betyg: 5/10 Skärmen

Offlinenavigering med Google Maps

Fitbits hälsomätning

Styr Googles smarta hem Långsam respons

Batteritiden

Always on-displayen inte tillförlitlig

Dyr

Bökigt att svara på meddelanden

Förutom att vara världens största sökmotor, annonsförsäljare och producent av operativsystem gör Google som bekant prylar också, men de kan knappast stå för en större del av företagets omsättning. Syftet med Googles Pixel-serie är snarare att visa upp sig. Dels att visa upp vilken användarupplevelse deras operativsystem kan ge, dels som en demonstrationsplattform för teknik där Google ligger i framkant såsom artificiell intelligens.

Detta sätter mina förväntningar på Google Pixel Watch 3. Klockor med Googles Wear OS finns ju redan från framför allt Samsung, men även Xiaomi, Oneplus med flera, men av Googles klocka väntar jag mig något extra, för annars behövde den inte finnas. Att det dessutom är en rätt dyr klocka, i sitt billigaste utförande är den tusen kronor dyrare än Samsungs motsvarighet Galaxy Watch 7, förstärker denna känsla.

Till utseendet behöver Google inte skämmas för Pixel Watch 3. Klockan har en snyggt kurvig formgivning där framsidans glas är elegant rundslipat och sträcker sig runt sidorna där de möter upp den blanka aluminiumbaksidan. Det gör det dock till en rätt tjock klocka, oavsett om du väljer den i storlek 41 eller 45 mm. Krökningen utesluter också safirglas och skärmen är gjord i Gorilla Glass 5. Förutom pekskärmen styrs klockan av en vridbar tryckknapp samt en till lite mer diskret knapp, som är rätt hård att trycka på. Armbanden är av rätt konventionell plast och har en infästning som inte är det minsta standardiserad, så vill du ha ett annat armband måste det vara ett som är specialgjort för Pixel Watch.

Skärmen är riktigt bra, med en ljusstyrka som kan variera från 1 till 2000 nits. Det betyder att skärmen fungerar att läsa i direkt solljus, men när du har klockan på dig på natten i ett mörkt rum lyser den inte upp så det stör.

Framför allt: Seg

Du kan använda klockan med eller utan skärm som alltid är på, vilka konsekvenser det får återkommer vi till snart, men oavsett vilket så märker jag snart att skärmen behöver någon sekund för att vakna på riktigt.Att svepa i användargränssnittet går för det mesta snabbt, men så fort jag klickar på något för att få mer information går det ett par sekunder medan klockan måste starta en app. Klockan känns helt enkelt seg. Det här är ett problem eftersom klockan konkurrerar med mobilen i din ficka. Allting som tar ett par sekunder innan du kan göra det kan förmodligen göras bättre om du istället tar fram mobilen och slår på den.

Att klockan är seg är inte huvudsakligen Googles fel. Den drivs av chipsetet Qualcomm SW5100 vilket är exakt samma chip som i förra årets Pixel Watch 2. Eftersom Qualcomm inte gjort något nytt och snabbare klockchipset är det vad man får hålla sig med, till skillnad från Samsung som gör sin egen betydligt snabbare klock-krets till Galaxy Watch 7. Men å andra sidan upplever jag inte Oneplus Watch 2R som seg, trots att den använder Wear OS och är lika beroende av Qualcomms kretsar, så någonstans har Google ändå ett ansvar för att man inte trimmat upplevelsen efter den prestanda som finns att tillgå.

Ett tillfälle där jag verkligen stör mig på klockans seghet är när jag behöver låsa upp den med det låsmönster jag valt. Klockans respons är då så dålig att det är svårt att se om jag gjort rätt svepgest, och det tar någon sekund innan jag vet. Jag behöver bara låsa upp klockan en gång efter att jag satt på mig den, sedan förblir den upplåst, men det innebär tyvärr i praktiken flera gånger om dagen.

Laddar hela tiden

Klockan är förinställd på att använda always on-display, och med den påslagen har jag svårt att få batteritiden att räcka en hel vaken dag, och det här är dessutom en klocka jag förväntas ha på mig om natten för att få glädje av Fitbits hälsovärden. Jag provar att slå av Always on-skärmen men har ändå svårt att få klockan att räcka så mycket mer än ett dygn, och definitivt inte över två nätter. 41 mm-modellen som jag testar tar en timme att ladda fullt, och ska jag inte ladda den när jag sover har jag svårt att rutinmässigt hitta tillfällen då jag kan ladda den en timme utan att glömma bort den helt, så det blir i praktiken att jag laddar den morgon och kväll.

Google lyfter fram att Pixel Watch 3 har ett förbättrat strömsparläge som ska ge upp till 36 timmars batteritid samtidigt som den fortsätter att mäta dina hälsodata. Det är oklart vad strömsparläget gör, klockan blir inte direkt segare av det och jag kommer åt alla funktioner. Enligt Google drar den ner på bakgrundsaktiviteten och aviseringar kan komma med fördröjning om strömsparläget är på. När jag testar strömsparläget kan jag konstatera att den längre batteritiden verkar förutsätta att du inte direkt använder klockan under tiden, för när jag provar att logga en promenad och lyssna på lite musik samtidigt minskar batteriet med 20 procent på en timme trots strömsparläge.

Poängen med en skärm som alltid är på är att klockan alltid ska visa tiden och annan basinformation. På en klocka kan man nästan hävda att behöver man always on-display har klockan inte gjort sitt jobb, antingen har den inte uppfattat att du lyft armen för att titta på den eller så är responsen så långsam att du vill kunna se något innan skärmen vaknar. Eller som fallet är med Pixel Watch 3, bäggedera. För att det här ska vara meningsfullt måste så klart informationen som visas här vara aktuell. Det är den för det mesta men inte alltid. Ibland tycks Pixel Watch 3 glömma bort att uppdatera always on-skärmen och informationen som visas, till exempel pulsen under träning, kan vara mer än en minut gammal. En gång ser jag med fasa på när skärmen slår om från always on till vaken och klockan ställer om sig från 19.48 till 20.04! Det är inte okej.

Bra hälsomätning

Jag tänker inte lova att jag är klar med att prata om hur klockans dåliga respons ställer till med problem, men låt oss titta på vad den faktiskt gör en stund. Vid det här laget väntar vi oss vissa funktioner av en smartklocka, och de får vi. Du vill att den ska mäta steg och puls och andra hälsoindikatorer, kanske också larma om den kan uppfatta något allvarligt hälsotillstånd. Du vill kunna få aviseringar från mobilen till klockan och kunna svara på meddelanden. Du vill kanske kunna lyssna på musik utan att ha med mobilen, använda klockan som fjärrkontroll till mobilkameran och blippa betalningar med klockan. Allt det här får vi, och till det kan vi lägga möjligheten att installera tredjepartsappar och att du kan använda klockan för offlinenavigering utan att ha med dig mobilen, med i förväg nedladdade kartor.

Men det betyder inte nödvändigtvis att vi får det i njutbar form. Aviseringarna kommer i läsbart format och är välorganiserade, men om jag vill svara på ett meddelande finns inga förvalda svarsalternativ som på de flesta andra klockor eller för den delen Googles egna stegräknare från Fitbit. Du kan svara med emojis, skriva in på pyttetangentbord eller tala in text, men inget av dem är gjort särskilt elegant, och här står sig Pixel Watch 3 dåligt även jämfört med andra klockor med Wear OS.

För hälsodata förlitar man sig på Fitbits mestadels utmärkta system. Till Pixel Watch 3 har man uppdaterat och utökat flera av hälsovärdena och här kan man äntligen känna lite ambition från Google att visa upp vad man kan.

Som exempel ger klockan en stund efter att den märkt att jag vaknat en morgonrapport, där den bedömer min dagsform efter hur jag sovit, hur min vilopuls och hjärtrytm varit när jag sov med mera, om min kroppstemperatur varit ovanlig, den ger mig en rekommendation för fysisk aktivitetsnivå för dagen och avslutar med en väderprognos. Du kan ange om du vill förbättra eller bibehålla din kondition så ger Fitbit-appen dig anpassade rekommendationer till fysisk aktivitetsnivå, och löptränar du kan klockan bli en skräddarsydd löpcoach. Hälsomåtten är omfattande och detaljerade, ibland nyskapande men ändå oftast pedagogiska.

Mycket grävande

Däremot gifter sig inte nödvändigtvis Fitbits app särskilt väl med Wear OS. Visst kan jag se en hel del på urtavlan, och mer ändå på kort som jag kan svepa mellan, men jag finner mig ändå ofta i Fitbits app på klockan där jag måste klicka mig runt för att hitta den information jag letar efter och där klockans seghet gör sig högst påmind igen. Här kan jag jämföra med Fitbits stegräknare, och känslan är att jag där har mycket närmre till de siffror jag letar efter.

Ibland kan Fitbit mäta saker som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Stress mäter till exempel klockan i form av “electro dermal responses”, EDA. Klockan detekterar en stressreaktion i form av svettutsöndringar i huden. Varje gång det händer ger klockan mig en avisering där den berättar att den uppfattat en stressrespons och ber mig tänka över min situation. Jag tycker dessa responser matchar rätt dåligt när jag faktiskt känner mig stressad, men framför allt, exakt hur gör det mig mindre stressad om klockan samtidigt plingar och säger att jag är stressad? Efter ett tag lyckas jag stänga av dessa aviseringar. Ett meddelande jag däremot uppskattar är påminnelsen om att röra mig varje timme, men den drunknar till skillnad från stressaviseringarna i systemet och är lätt att missa om man inte tittar på klockan vid rätt tillfälle.

Förutom Fitbit får vi en del ytterligare integrering med Googles tjänster. Du kan använda klockan som fjärrkontroll till Google TV, och du kan styra din Nest-dörrklocka och andra smarta hemmet-funktioner om du har dem. Har du en Pixelmobil kan du låsa upp mobilen med klockan och UWB, men eftersom klockan vibrerar och skickar en notifiering varje gång blir det rätt irriterande när jag provar. Du kan ta röstmeddelanden som du kan synka mot din mobil i efterhand om den inte är med. Du kan förstås röststyra klockan med “Hej Google” också, fast då får du prata långsamt. När jag provar att säga “Hej Google, vad är klockan?” uppfattar den bara ordet klockan, nämnde jag att Pixel Watch 3 är lite långsam av sig?

Den minimalistiska livsstilsgurun Marie Kondo förordade en gång i tiden att man skulle titta på varje sak man hade och ställa frågan om den gav dig glädjekänslor. “Does it spark joy?” Om inte borde du göra dig av med den saken. Det här är nog särskilt relevant för smartklockor, eftersom de i grunden är rätt onödiga prylar. Visst, hälsomättningen är bra men den kan du få från ett aktivitetsarmband för en femtedel av priset eller mindre. Den smarta klockan måste motivera sin existens genom att vara en pryl man blir glad av. Pixel Watch 3 ger mig rätt lite glädje men oväntat mycket irritation. Det var inte vad jag väntade mig av Google.