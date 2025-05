Betyg Huawei Watch Fit 4 Pro: 7/10 Lätt, smidig, bekväm

Batteritiden

Mätprecision och appens trender och analyser

Synk med Strava och Google Fit/Apple Hälsa Begränsningar i att svara på notiser

Inte alla funktioner om du använder Iphone istället för Android

En stor fördel med Huaweis klockor är att de fungerar både med Android och med Iphone. Det gör även denna Watch Fit 4 Pro och nu har Huawei adderat flera nya sensorer, förbättrat laddningen och fått med ett par nya och unika funktioner.

Fit 4-serien av klockor består av Fit 4 och Fit 4 Pro. Fit 4 är gjord av lite enklare material och saknar till exempel EKG samt golfläget, men kostar i gengäld 2000 kr, 1300 mindre än Pro-modellen.

Med en prislapp på idag dryga 3000 kronor är Fit 4 Pro som vi testar här allt du förväntar dig av en smartklocka idag. Den mäter givetvis din aktivitet under dagen och målet är då att stänga de tre ringar klockan visar, ringar som mäter kalorier, träningsminuter och ståtimmar. Det går även att visualisera målen som bubblor som fylls istället för som ringar Då och då får jag påminnelser, till exempel att jag jobbat på bra och att det nu bara behövs ett halvtimmes aktivitet för att jag ska klara dagens alla mål.

Bekväm i alla situationer

Jag har testat klockan under ungefär tio dagar och slås då framförallt, eftersom jag bär den dygnet runt, dag som natt, att den är tunn och bekväm. Ofta så tänker jag inte ens på att jag har den, vilket gör det problemfritt att sova med den utan att det känns obekvämt. Just för konstant användning är också batteritiden en klar styrka. I slutet av testat så varnar klockan för låg batterinivå när jag ska lägga mig. Jag befarar då att de 9 återstående procenten av batteriet inte ska räcka för nattens sömnmätning, men de farhågorna besannas inte, för när jag vaknar har klockan bara tappat en procent i batteri, från 9 till 8 procent. Runt en vecka i batteritid får jag ut av klockan och då är det framförallt gps-mätta träningspass som drar batteri. Jag uppskattar även att klockan har stöd för vanliga trådlös laddning enligt Qi-standard, så jag behöver inte använda den medföljande laddaren utan kan lika gärna ladda från valfri trådlös laddare jag har tillgänglig eller från en telefon med stöd för omvänds trådlös laddning.

Under testperioden har jag avverkat 17 träningspass, mest promenader, men även några löppass, som mest en halvmaraton. När jag granskar de här passen och dess utritade gps-rutt så kan jag bekräfta att klockans mätningar ser korrekta ut. De gånger jag jämför med en annan klocka, en Apple Watch series 10, följer de båda varandra nästan exakt. Med en klocka på varje arm skiljer det väldigt lite. När Apple Watch tycker min promenad genom Stockholm är 5,71 km tycker Huawei Watch Fit 4 Pro 5.75. På Huawei Watch Fit 4 Pro saknar jag dock möjligheten för klockan att själv upptäcka att jag startat en träning och fråga mig om jag vill registrera den.

Unik träningshjälp

Utöver de träningsformer jag testat erbjuder Fit 4 Pro en lång rad andra, alla du kan behöva och det finns några som är lite extra användbara. Till exempel finns djupsensor så du kan få information under fridyk ner till 40 meter, klockan har barometer som kommer väl till pass under fjällvandringen och framförallt finns ett golfläge där du direkt på klockan kan få upp golfbanan du spelar på med 3d-kartor för respektive hål, lutning på green, scorekort och annat.

Iphone- och Android-användare får lite olika

En del funktioner i klockan finns i Android, men saknas när du kopplar klockan till en Iphone istället, huvudsakligen för att Iphone inte ger tredjepartsprodukter samma behörighet. Du kan till exempel ladda in musikfiler i klockan och lyssna direkt till ett par hörlurar om du har Android, du kan navigera med Huaweis kartapp Petal Maps och du kan svara på appnotiser direkt från klockan. Det går att svara med till exempel en emoji eller med tangentbordet på klockan, som dock saknar åäö och svenska som språk. Inget av detta som jag nu nämnt funkar när klockan är kopplad till en Iphone. På Iphone får du appnotiser, men du kan inte svara på dem från klockan.

Utöver träning och aktivitet så kan klockan mäta en rad olika hälsorelaterade värden, och som sagt mäta din sömn med utökad analys. Kontinuerligt och löpande under användning, utan att du gör något kan klockan mäta puls, stress, hudtemperatur, blodets syrehalt och andningen när du sover. Dessutom kan du aktivt, genom att hålla fingret mot sensorn på sidan av klockan låta den mäta EKG och hur stela dina artärer är. All data som samlas in används sedan för analys i appen, där du får överskådlig information och ofta ganska hjälpsamma råd om hur du kan förbättra träning, återhämtning, sömn och allmän hälsa.