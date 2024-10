Betyg Nothing Ear Open : 7/10

Nothing Ear Open Fakta Nothing Ear Open

Mått: 51,3 x 41,4 x 14,4 mm (vardera hörlur) 125,9 x 44 x 19 mm (laddningsetuiet)

Vikt: 8,1 gram (vardera hörlur) 62,4 gram (laddningsetuiet utan lurar)

Anslutning: Bluetooth 5.3

Bästa överföringsteknik: AAC, SBC

Batteritid: 8 timmar, totalt 24 timmar inklusive batterikapaciteten i etuiet.

Medföljande laddningsfodralet laddas via usb-c.

Högtalarelement: 14,2 mm

Fuktskydd: Ja, IP54 för hörlurarna och etuiet

Pris: 1 890 kr