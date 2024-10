Test: Samsung Galaxy S24 FE – Lite billigare, lika bra

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 82% Snabb Lite stor och tung

Det är ett mönster som många Androidtillverkare följer. Släpp en ny toppmodell på våren, sedan på hösten, släpper man en mer budgetvänlig toppmodell, som kanske inte är lika bäst på allt men ger desto mer för pengarna. Det kan vara ett sätt att konkurrera med prislappen utan att sätta krokben för sin egen toppmodell. Xiaomi har satt detta i system och även Oneplus har till och från använt sig av strategin.

Men när Samsung har försökt sig på samma modell med sin FE-serie har det haltat. Modellerna Galaxy S21 FE och S23 FE lanserades så sent på året att de kom bara strax innan nästa nya årsmodell började säljas. Vid det laget säljer de flesta återförsäljare föregående toppmodell till reducerat pris, och när FE-modellen dessutom inte är så värst mycket billigare än vad toppmodellen var till att börja med undrar man vad meningen var.

I år har Samsung med Galaxy S24 FE justerat modellen en aning. Dels får man ut höstens billiga toppmodell tidigare, det är skillnad på oktober och till jul när nästa generation kommer i januari. Man har fortfarande inte gett telefonen en prislapp som gör att den på allvar känns som en billigare toppmodell, men å andra sidan har man gjort den bättre. Faktum är att det är svårt att se skillnad på Galaxy S24 FE och andra S24-modeller.

Samma pris snarare än billigare

Om vi börjar med priset säljs Samsung Galaxy S24 FE för 9300 kronor med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring, eller 10 000 kronor med 8/256 GB. Det är en prislapp som inte precis skriker billig toppmodell. Närmast motsvarande modell, Samsung Galaxy S24 Plus, kostar 14500 kronor med 256 GB lagring, sett till det spar du en rejäl slant på att välja S24 FE. Men det priset är på Samsungs hemsida. Går du ut på nätet och söker hittar du idag Samsung Galaxy S24 Plus med 256 GB lagring från 10500 kronor, alltså praktiskt taget samma pris. Om du väljer den vanliga S24 i mindre format, något som många nog ser som en fördel snarare än nackdel, kan du få tag på den ny för under 9000 kronor. När Galaxy S24 FE börjar säljas är den alltså egentligen inte billigare alls än vanliga S24-serien.

Å andra sidan är den rent praktiskt inte sämre heller. Det finns absolut skillnader som vi ska gå igenom i detalj, men de har väldigt lite betydelse, och Samsung Galaxy S24 FE blir därför en alternativ modell som när detta skrivs har svårt att skilja ut sig från resten av S24-serien. Däremot har Galaxy S24 FE tiden för sig, för medan de vanliga S24-modellerna fallit i pris och inte kommer att falla i pris särskilt mycket mera kan Galaxy S24 FE visa sig bli en prisvärd toppmodell om ett halvår när den i sin tur fallit i pris. “Gjord för att reas ut” kanske inte är det mest inspirerande säljargument en mobiltelefon kan ha, men det är i alla fall ett argument.

Samsung Galaxy S23 lånade sitt chipset från Galaxy S22 samtidigt som den lanserades strax innan Galaxy S24, med andra ord en mobil som kändes två år gammal när den var ny. Samsung Galaxy S24 FE har istället chipsetet Exynos 2400e, vilket, enligt Samsung är exakt samma chipset som det som sitter i Galaxy S24, sånär som på 0,1 GHz lägre klockfrekvens. Här känns det nästan som att Samsung gjort Galaxy S24 FE lite sämre bara för sakens skull, men man kan också tänka sig att det finns produktionstekniska skäl som gör att man kan få ut lite fler chipset ur fabrikerna om man sänker klockfrekvensen. För användaren spelar det absolut ingen roll, Galaxy S24 FE känns precis lika snabb som Galaxy S24 gjorde, och det finns inga mobiler som på ett meningsfullt sätt är snabbare idag.

Skärm och kameror knappt märkbart sämre

Ytterligare två områden där FE-modellen är sämre på pappret än sin motsvarighet S24 Plus, utan att det märks på användarupplevelsen, är skärmen och kamerorna. Skärmen på Galaxy S24 FE har lite lägre upplösning än Galaxy S24 Plus, lite lägre maximal ljusstyrka, och kan inte uppdateras steglöst utan bara i antingen 60 eller 120 Hz. Inget av detta är något jag som användare märker något av. Skärmen är fortfarande snabb och följsam, och lyser så starkt att den går att läsa även i direkt solljus.

Huvudkameran är densamma som i Samsung Galaxy S24 och S24 Plus, det vill säga en bra allroundkamera som tar fina bilder i de flesta situationer, även i sämre ljus, men som inte höjer sig till nivån av de bästa mobilkamerorna. Vidvinkelkameran är av enklare snitt utan autofokus, vilket även det är jämförbart med S24. Telekameran med tre gångers optisk zoom har lägre upplösning, 8 megapixel i stället för 12 megapixel, men på både S24 och S24 FE samplar Samsung upp bilderna till 12 megapixel av någon anledning. Den lägre upplösningen borde märkas här, men när jag jämför bilder kan jag inte säga att jag uppfattar någon skillnad i skärpa på de inzoomade bilderna.

Formgivningen är ett område där det känns som om Samsung haft målbilden att det tydligt ska synas att det är en Galaxy S24, men den ska se lite billigare ut. De lätt rundade kanterna på ramen är därför inte lika symmetriskt rundade som på vanliga s24, och kameralinserna skjuter ut märkbart mer.

AI som vi väntar på

Systemet är däremot precis detsamma som i S24 eller Z Flip 6, det vill säga Android 14 med One UI 6.1 och alla de senaste av Samsungs AI-funktioner. AI-funktionerna handlar dels om språkfunktioner, där du kan få anteckningar renskrivna, e-post sammanfattad och både samtal och text översatta, men inget av detta fungerar på svenska. Enligt Samsung ska dock alla dessa funktioner få svenskt språkstöd innan årets slut. Den andra kategorin är bildredigeringsfunktioner, som finns och fungerar redan nu. Du kan ta bort eller flytta föremål i bild och bakgrunden fylls i, med högst varierande grad av trovärdigt resultat. Bildredigering med AI känns mest som en plojfunktion, men i så fall är det ändå en rolig ploj när du kan rita i en bild och få det du ritat omgjort till ett verkligt motiv. Resultatet blir ofta imponerande men måttligt nyttobetonat.

Batteriet är lite mindre än i Samsung Galaxy S24 Plus, och i kombination med mindre strömsnål skärm borde det kunna leda till lite sämre batteritid för Galaxy S24 FE, men jag kan inte säga att det märks särskilt mycket i praktiken. Som vanligt är snabbladdning inte riktigt Samsungs grej, och det tar en timme och 20 minuter att ladda mobilen från tom till full med snabbast möjliga laddare.

Samsung Galaxy S24 FE är en helt okej mobil för strax under 10 000 kronor. Får du tag på en annan S24 till samma pris kommer den att vara bättre, men inte egentligen på något sätt som spelar någon större roll. Om ett halvår kanske Galaxy S24 FE går att få tag på för 7-8000 kronor, och då är det äntligen den billiga toppmodell vi hoppats på.

Frågor och svar

Är materialvalen samma i S24 FE som i övriga S24? Nej, skärm och baksida är till exempel i lite mindre tåliga Gorilla Glass Victus Plus i stället för Gorilla Glass Victus 2.

Har telefonen minneskortplats? Nej, liksom övriga S24 saknas plats för minneskort. Fotar och filmar du mycket kan det vara värt att välja 256 GB-varianten.

Hur fungerar fingeravtrycksläsaren? Den sitter i skärmen och liksom för övriga Samsungmobiler är den lite grinig. Av någon anledning får du bara registrera tre fingeravtryck.

Ett alternativ

Som framgått av texten är Samsung Galaxy S24 och S24 Plus givna alternativ, särskilt när du kan hitta dem till ungefär samma pris.

Kameraexempel

Färgerna är inte riktigt så uppskruvade som i Samsungs tidigare generationer av toppmodeller, men fortfarande väldigt livliga.