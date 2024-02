Test: Xiaomi Redmi Note 13 Pro och Redmi Note 13 Pro Plus

Annons

När Xiaomi släppte Xiaomi Redmi Note 13-serien, gjorde man det med hela fem modeller, varav fyra säljs i Sverige. De grupperar sig tydligt i två familjer med många gemensamma egenskaper, och här testar vi de två Pro-modellerna.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro kostar 5000 kronor, och Redmi Note Pro Plus en tusenlapp mer. De två modellerna har olika chipset och laddhastighet, men samma specifikationer för kamerorna och skärm. Trots det är skillnaderna större än man kan tro, även om det Redmi 13 Pro Plus tillför mest har karaktären av lyx.

Det är ingen risk att man blandar ihop de två telefonerna, för formgivningen är olika, och framför allt har Redmi Note 13 Pro Plus krökta skärmkanter. Även glasbaksidan är krökt, och det bidrar till att telefonen känns dyrare jämfört med den mer kantiga Redmi Note 13 Pro. Om det sedan är en verklig fördel är en annan sak. Den billigare Redmi Note 13 Pro ligger bra i handen med sina raka sidor, bägge mobilerna har väldigt tunna svarta ramar runt skärmen, och jag tycker att den krökta skärmen på Redmi 13 Pro Plus ger en del störande reflektioner när jag till exempel tittar på film.

Utmärkt skärm

Bortsett från det där med krökningen är det alltså samma skärm, 6,67 tum av Oled-typ, med upplösningen 2712 x 1220 pixel, alltså något högre än full HD. Uppdateringshastigheten är 120 Hz och automatiken fungerar väl, jag tycker att skrollningen känns riktigt mjuk och följsam. Den maximala ljusstyrkan är dessutom 1800 nits, vilket gör att skärmen klarar även direkt solljus bra. När man riktar mobilen mot solen ser man hur den automatiska ljusstyrkan krämar på lite extra. Om du använder fast ljusstyrka finns istället ett menyval för solljusläge. Då förhindras även att ljusstyrkan sätts för mörkt så att du inte kan se innehåll på skärmen och menyerna i dagsljus. Billigare mobiler har ofta mindre stöttåligt glas, men här är det i alla fall Gorilla Glass Victus som skyddar skärmen. För att summera har mobilerna utmärkta skärmar som kunde platsa i betydligt dyrare toppmodeller.

Den stora skärmen i båda telefonerna gör att det här är rätt stora mobiler men trots det känns de smidiga i förhållande till hur mycket skärm man får. Särskilt Redmi Note 13 Pro känns tunn och lätt för sin storlek, medan Plus-modellen är en millimeter tjockare och väger 12 gram mer. Nämnas kan att den billigare modellen har 3,5 mm-uttag för headset medan den dyrare saknar det. Bägge telefonerna vickar något hopplöst om man lägger dem på ett bord, så till den grad att de inte går att använda på det sättet om du inte använder det skyddande gummiskalet som Xiaomi skickar med i förpackningen. Nämnas kan även att bägge har fingeravtrycksläsare i skärmen som fungerar helt okej under testperioden, och de har stereohögtalare med balanserat ljud. Om jag inte inbillar mig har Plus-modellen snäppet bättre högtalarljud, men bägge är utmärkta.

Olika snabba

Telefonerna drivs som sagt av olika chipset. I Redmi Note 13 Pro Plus sitter Mediatek-chipsetet Dimensity 7200 Ultra, medan Redmi Note 13 Pro har Snapdragon 7s Gen 2, ett chipset som är en uppklockad variant av Snapdragon 6 Gen 1. Det märks bland annat på att Redmi Note 13 Pro har en äldre Bluetooth- och wifi-version.

I prestanda är den dyrare modellen tillräckligt mycket snabbare för att man ska märka det, men samtidigt är det bara precis så att man kan känna att Redmi Note 13 Pro inte alltid hänger med, så det är svårt att hävda att du behöver den dyrare modellen för den utökade prestandan.

Batteriet, eller mer specifikt laddhastigheten, är den andra tydliga skillnaden i specifikationerna. Redmi Note 13 Pro har stöd för 67 watts laddning medan Redmi Note 13 Pro Plus kan laddas med 120 watt och Xiaomi skickar med laddare för detta till telefonerna. Redmi Note 13 Pro Plus laddar från en procent till två tredjedelar fullt på en kvart ungefär, och 100 procent på 27 minuter. För Redmi Note 13 Pro tar motsvarande laddning 24 minuter och 43 minuter, rätt snabbt det med.

Den billigare Pro-modellen har 100 mAh extra batteri, men det är nog snarare chipsetens olika strömförbrukning som förklarar att vi får mer än trekvart extra ur batteriet på den billigare modellen än den dyrare. Bägge mobilerna har fullt godkänd men inte spektakulär batteritid.

Samma kameror med olika resultat

Kamerauppsättningen är som sagt identisk mellan de två telefonerna, en huvudkamera på hela 200 megapixel, med en vidvinkelkamera på 8 megapixel som assistans, och en makrokamera på 2 megapixel som uppenbarligen mest är där för att de ska kunna säga att mobilen har tre kameror.

Därför överraskar det desto mer att bildresultatet är långtifrån identiskt. Både i vitbalans och skärpa är det skillnad mellan de två mobilerna, en skillnad som är konsekvent och dessutom går igen i vidvinkelkameran, så skillnaden kan inte skyllas på optiken. När det kommer till färgbalansen är det mycket en smaksak. Även om bilderna alltid får lite olika färgton föredrar jag ibland den billigare mobilen och ibland den dyrare. När det kommer till skärpa däremot är det faktiskt konsekvent den billigare Redmi Note 13 Pro som tar skarpare bilder.

Om jag ska spekulera i vad skillnaderna beror på så antar jag att en hel del av efterbehandlingen av bilder överlåts på mobilernas chipset, och att Qualcomm helt enkelt är lite bättre på det än Mediatek.

Skillnaderna ska dock inte överdrivas. Det är framför allt när jag förstorar bilderna på datorskärm som de framträder, vid normal fullskärmsvisning är det inget jag tänker på, ens på datorn. Gemensamt har de att huvudkameran är riktigt bra, betydligt bättre än vad man normalt hittar i den här prisklassen.

Du kan ta bilder i den fulla 200-megapixelupplösningen, men det är ingenting vi rekommenderar, bildfilerna blir väldigt stora utan att kvaliteten blir så värst mycket bättre. Istället kombineras som standard 16 pixlar ihop till en vilket ger bättre färgnoggrannhet och ljuskänslighet, och resultatet blir 12,5 megapixel stora bildfiler med fin skärpa och bra hantering av kontraster.

När jag först tar mörkerbilder tror jag att kameran har misslyckats, då bilden blir nästan svart. Men när jag zoomar in ser jag att det ändå finns en hel del detaljrikedom i bilden och att kameran klarar mörker riktigt bra, de har bara valt att inte ljusa upp bilden på ett överdrivet sätt, utan resultatet ligger närmare vad man upplever. Om det är att föredra beror naturligtvis på vad syftet är med bilden, ibland är det informationen mer än naturtrogen återgivning som är det viktiga.

Det område där 200-megapixelsensorn verkligen gör skillnad är när du tar zoombilder. Bilder tagna med två gångers förstoring blir nästan lika skarpa som vid en gång, vilket innebär att du får betydligt mer detaljer i det du zoomat in i. Resultatet blir minst lika bra som om mobilen hade haft en särskild zoomkamera med två gångers optisk förstoring.

Vid fyra gångers förstoring är bilden fortfarande mer detaljrik än den var vid två gånger, men här börjar man ändå märka ett tydligt tapp i bildkvalitet. Ytterligare förstoringar blir inte bättre än om du förstorat manuellt i en bild tagen i 4 gångers förstoring. Jag tycker att resultatet fortfarande är användbart vid sex gångers förstoring, men högre än så ser bilden dålig ut. Det är hursomhelst utmärkt för att vara från en mobil utan optisk zoomkamera.

Vidvinkelkameran imponerar inte lika mycket. Den är lågupplöst och saknar autofokus och det innebär på de flesta sätt en kvalitetsförsämring av bilden jämfört med att använda huvudkameran. Makrokameran adderar bara onödiga gram till mobilens vikt.

Gammalt system

Xiaomis användargränssnitt MIUI börjar kännas gammalt vid det här laget, det tycker Xiaomi själva också, för de har ersatt det med det nya HyperOS. Men inte i de här telefonerna, här är det fortfarande MIUI, och den äldre systemversionen Android 13. Vi kan nog utgå från att mobilerna kommer att få en systemuppdatering till HyperOS och Android 14 men Xiaomi har inte meddelat när, eller hur många systemuppdateringar telefonerna kommer att få. En kvalificerad gissning är tre års systemuppdateringar och ytterligare ett års säkerhetsuppdateringar, för det har man utlovat till den snarlika modellen Poco X6.

På plussidan i systemet finns det många inställningsmöjligheter, du kan välja om du vill ha med eller utan appkatalog, det finns gott om teman att välja mellan och du kan justera om du vill ha kontrollpanelen uppdelad i aviseringar och snabbgenvägar. På minussidan kan du därför behöva gräva en hel del i inställningarna innan du är nöjd och systemet ger ett allmänt rörigt intryck. Något som förstärks av att Xiaomi skickar med en drös förinstallerade appar och spel, och en del av systemapparna slänger upp reklam medan de jobbar.

Ska telefonerna sammanfattas så rör det sig om prisvärda mellanpristelefoner som i många egenskaper känns som toppmodeller. Den billigare Redmi Note 13 Pro är nog mer prisvärd, det extra du får med Redmi Note 13 Pro Plus känns ofta mer som lyx än verkligt mervärde.

Frågor & svar

Hur är vibratorfeedbacken? Varken bra eller dålig, lite mjukare på Plus-modellen.

Har mobilerna Always on-display? Xiaomi säger ja, jag säger nej. Xiaomi räknar nämligen en viloskärm som är tänd 10 sekunder åt gången som Always On. Jag håller inte med.

Är telefonerna vattentäta? Redmi Note 13 Pro Plus har fullt vattenskydd enligt IP68, medan Redmi Note 13 Pro får nöja sig med IP65, vilket ändå betyder att den tål regn.

Ett alternativ

Lockar inte Xiaomi kan Motorola Edge 40 Neo vara ett alternativ i smidigt format med renare systemversion.

Kameraexempel

Så här olika kan vitbalansen bli i svåra ljusförhållanden, gryning och dimma.



Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Note 13 Pro

Betyg Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Fakta Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Allmänt Modell Redmi Note 13 Pro Plus Tillverkare Xiaomi Lanseringsdatum 2024-01-29 Mått 161,4 x 74,2 x 8,9 mm Vikt 2,4,5 g, 1 % Material baksida Glas Pris 6000 kr System Android Systemversion 13 Chipset Mediatek Dimensity 7200 Ultra Tillverkningprocess 4 nm, 76 % Skärm Mått 6,67 tum, 101 % Upplösning 2712 x 1220 pixel Skärmformat 20:9 Pixeldensitet 446 ppi, 107 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus Maximal ljusstyrka 1800 nits, 102 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 % Minne RAM-minne 8/12 GB, 97 % Lagringsminne 256 GB, 512 GB Minneskortplats Nej Batteri Kapacitet 5000 mAh, 102 % Uppmätt videotid 11 tim, 12 min Trådlös laddning Nej Medföljande laddare Ja Effekt på medföljande laddaren 120 W, 183 % Maximal snabbladdning 120 W, 248 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Kamera Upplösning 200 Megapixel, 8 Megapixel, 2 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom Nej Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 8K Upplösning på frontkameran 16 megapixel Anslutningar Anslutningskontakt USB Typ C Hörlursuttag Nej Medföljande headsetadapter Nej Bluetooth 5.3 Wifi Wifi 6 Övrigt Tålig Vattentät IP-klass IP68 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen Benchmark-tester Antutu 10 729467, 67 % Geekbench 6: Single-core 1137, 83 % Geekbench 6: Multi-core 2689, 71 % Geekbench 6: GPU 3102, 50 % GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 26 FPS, 60 % GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 81 FPS, 97 % 3DMark Wild Life Stress Best 4313, 60 % 3DMark Wild Life Stress Lowest 4260, 86 % Google Octane 37987, 107 % Jetstream 2 102,525, 94 % Skärmen Huvudkameran Laddhastigheten Systemversionen Hjälpkamerorna