Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängingen

Vad är bakgrunden till problemen?

Fråga: Varför slutar plötsligt vissa mobiltelefoner att fungera vid årsskiftet?

Elias Nordling svarar: Vid nyår stänger Tele2, Tre och Telenor ner sina gsm- och 3G-nät. Telia fortsätter att driva GSM fram till slutet av 2027. När frekvenserna frigörs kan alla få bättre täckning via 4G och 5G, och nästan alla mobiler som används idag har ju stöd för dessa tekniker. Nu har det dock sent omsider visat sig att ett okänt antal mobiler inte kan ringa nödsamtal över 4G, och hellre än att riskera att någon blir utan nödsamtalsuppkoppling har Post och Telestyrelsen sagt åt operatörerna att dessa mobiler ska stängas av från mobilnätet.

Orsaken till att vissa 4G-mobiler inte kan ringa nödsamtal är att standarden för nödsamtal över 4G är dåligt definierad och lämnar upp till tillverkarna och operatörerna att göra vissa inställningar själva. Vissa kombinationer av dessa fungerar inte tillsammans.

Du ska använda Iphone och inte Android, bo i ett stort land och använda den största mobiloperatören, inte någon av de små eller de som hyr utrymme i andras nät. Du ska aldrig resa, utan stanna hemma, du ska köpa ny telefon varje år från mobiloperatören du använder, aldrig byta operatör och du ska använda abonnemang, inte kontantkort. Rudolf van der Berg vid konsultfirman Stratix

Självklara frågan: Vilka telefonmodeller drabbas?

Fråga: Hur väljer jag ny telefon och är säker på att den funkar?

Erik Mörner svarar: PTS hänvisar frågor om vilka telefoner det gäller till operatörerna. Operatörerna i sin tur vill inte gå ut med allmän information för att, som Tele2 säger “en offentlig lista skulle bli både lång och svår att tolka”. Dessutom säger de att listan snabbt “riskerar att bli fel när information uppdateras”. Anledningen till detta skulle vara att det enligt operatörerna främst är ovanliga, äldre telefoner och att det hela påverkas inte bara av telefonmodell utan även nät och mjukvara.

Det korta svaret är alltså att det inte finns några offentliga uppgifter om vilka telefoner som drabbas eller riskerar att drabbas.

I praktiken finns det inga säkra sätt att veta med säkerhet att en ny eller begagnad telefon fungerar för nödsamtal och inte riskerar att blockeras.

Rudolf van der Berg vid konsultfirman Stratix har listat förutsättningar som förbättrar dina chanser att ha en fungerande telefon och som på många sätt tydliggör osäkerheten som konsumenter ställs inför. Han säger generellt att du ska använda Iphone och inte Android, bo i ett stort land och använda den största mobiloperatören, inte någon av de små eller de som hyr utrymme i andras nät. Du ska aldrig resa, utan stanna hemma, du ska köpa ny telefon varje år från mobiloperatören du använder, aldrig byta operatör och du ska använda abonnemang, inte kontantkort.

Hur kan jag veta säkert om min telefon är eller kommer drabbas?

Fråga: Jag har inte fått något meddelande från min operatör, men är orolig, hur vet jag att min mobil säkert fungerar och inte kommer blockeras?

Erik Mörner svarar: Beskeden från operatörerna just nu är att de kommer att kontakta alla användare som berörs och vars telefon kommer att blockeras. Det finns dock ingen fullständig och tydlig lista över vilka telefoner som fungerar och vilka som inte gör det. Eftersom såväl telefonmodell som programvara och operatör påverkar kan en telefon som fungerar hos en svensk operatör blockeras hos en annan. Är du orolig eller osäker kan du höra av dig till din operatörs kundtjänst.

Vad har jag för alternativ när min mobil blockerats av operatören?

Fråga: Jag har fått meddelande från min operatör att min mobil ska blockeras. Vad kan jag göra nu, är telefonen obrukbar?

Erik Mörner svarar: Problemet är att vissa telefoner inte har stöd för nödsamtal via 4G och det är ett problem när 2G och 3G stängs ner. Det här hade kunnat lösas genom att, som operatörerna föreslog, nödsamtal skickas via Telias 2G-nät oavsett vilken operatör användaren har, men den lösningen har PTS dömt ut och därför bestämt att telefoner som inte kan ringa nödsamtal via VoLTE i 4G-nätet ska blockeras hos operatören. Blockeringen sker alltså av din operatör om din telefon inte har stödet, men stödet är beroende på nät, så en telefon som inte fungerar hos en operatör kan fungera hos en annan. En lösning är att byta operatör till Telia, för så länge de driver vidare sitt 2G-nät kommer nödsamtal fungera. Ett annat alternativ är att byta till en av de andra operatörerna i hopp om att nödsamtal via VoLTE fungerar hos dem i kombinationen din telefon, programvara och just deras nät och inställningar.

Varför kan inte bara Telias 2G-nät som drivs vidare användas för allas 112-samtal?

Fråga: Nödsamtal kopplas väl alltid via annat tillgängligt mobilnät om min egen operatör inte har täckning, varför duger inte det även framöver som problemlösare?

Erik Mörner svarar: Ja, Telias 2G-nät kommer ju drivas vidare och operatörernas gemensamma plan var att det skulle hantera SOS tills det stängs ner

enligt plan i slutet av 2027. Generellt fungerar nödsamtal alltid så att det i alla mobiler, även om du inte har ett simkort i, kan kopplas via valfritt tillgängligt mobilnät. Det hade ju givit operatörer, mobilanvändare och alla andra berörda lite mer tid att byta ut sin utrustning. För en knapp vecka sedan meddelade dock PTS, efter att ha haft löpande avstämningar med operatörerna under en längre tid, att denna nödroaming via Telias 2G-nät inte kan tillåtas vara den enda lösningen. Därför kräver PTS att alla telefoner som inte kan ringa även nödsamtal i operatörens egna nät blockeras från och med den 2 februari 2026.

Volte, voice over LTE, vad är det?

Fråga: Min telefon har 4G, men vad är det här VoLTE den också måste ha stöd för?

Elias Nordling svarar: VoLTE står för voice over LTE och LTE är i sin tur ett annat namn på 4G. Äldre mobiltekniker är byggda från grunden för rösttrafik. GSM är ett sätt att koppla upp röstkanaler där man lagt till möjligheten att skicka data i efterhand. I 3G skapade man parallella system för samtal och data. Men 4G och 5G är rena datatjänster, och möjligheten att ringa telefonsamtal över 4G har lagts till i efterhand i form av Voice over LTE-standarden.

Eftersom 4G och 5G är rena datatekniker fungerar telefonsamtal över dessa nät ungefär som när du ringer ett röstsamtal med Whatsapp eller Messenger, men man måste se till att du inte behöver en särskild app och kan nå även de som är på ett GSM eller 3G-nät. Det är det som Volte-standarden löser. Tyvärr definierade man inte i standarden tillräckligt väl hur nödsamtal skulle hanteras, och det är det som är roten till de problem vi har fått nu.

Borde man inte kunnat förutse de här problemen, hur har det hanterats i andra länder?

Fråga: Problemen verkar ha flera lager? Dels är röstsamtal i 4G-näten oklart standardiserade och beroende av både telefonmodell och nät, sen gäller det specifikt nödsamtal. Men det här kan väl inte Sverige vara ensamma om?

Erik Mörner svarar: Precis. Att en telefon har stöd för röstsamtal via 4G hos en operatör betyder inte att det fungerar likadant med en annan operatör. I vissa fall har telefoner som sålts av en operatör stöd för röstsamtal via 4G enbart när den telefonen används med just den operatören. Och inte ens då är det säkert att den telefonen i sitt ursprungsnät stödjer även nödsamtal via nätet.

Diskussionen kring VoLTE och standarden har förts i mobilbranschen länge, bland annat har GSM Association som är en branschorganisation främst bestående av mobiloperatörernas initiativ för att VoLTE ska etableras fullt ut bättre. Vidare har EENA, den europeiska samverkansorganisationen kring nödnumret 112 sedan tidigare varnat för möjliga problem.

I Storbritannien drivs 2G-näten vidare av flera operatörer och i till exempel Australien har telefoner blockerats på samma sätt som svenska operatörer nu instrueras att göra mer än ett år tidigare.

Finns det någon enkel lösning eller är det här problem kunder och operatörer kommer få dras med länge?

Fråga: Jag förstår att problemet löser sig automatiskt när alla befintliga telefoner på marknaden bytts till sådana som klarar nödsamtal via 4G, men vad händer fram tills dess?

Erik Mörner svarar: Fram tills dess har vi en hel del problem. Varje gång en kund byter operatör eller till exempel köper en begagnad eller rekonditionerad telefon behövs ju en koll göras om telefonen uppfyller kravet att kunna ringa nödsamtal i operatörens nät. I de kontakter Mobil haft med de svenska mobiloperatörerna har flera påpekat att funktionen för nödsamtal i 4G-näten beror på såväl telefonmodell som nät och programvara. Potentiellt skulle därför en uppdatering av nät eller mjukvara få fler telefoner som inte fungerar för nödsamtal att göra just det.