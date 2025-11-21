PTS: Vissa telefoner ska stängas av när GSM och 3G upphör vid årsskiftet

Vid årsskiftet stänger de svenska operatörerna ner näten för GSM och 3g, och kvar blir 4g och 5g-näten. Det enda undantaget är Telia som behåller sitt GSM-nät i drift till slutet av 2027 för att underlätta för de som behöver mer tid att fasa ut gammal utrustning som inte stödjer 4g och 5g.

I elfte timmen har det nu visat sig att det finns telefonmodeller som visserligen har stöd för voice over lte, det vill säga de har 4g och det går att ringa med dem över 4g-nätet, men de kan inte ringa nödsamtal över 4g.

PTS har tagit upp frågan med Telenor, Tre och Tele2, som samtliga har föreslagit nödroaming som lösning. När du ringer nödsamtal kan nämligen din mobil koppla över till en annan operatörs nät om det har mer stabil täckning. På så sätt skulle de som har en mobil som inte kan ringa nödsamtal på 4g-näten kopplas över till Telias GSM-nät. PTS tycker dock att denna lösning inte är tillräcklig.

- Nödroaming är en viktig funktionalitet och fungerar väldigt bra som en säkerhetsåtgärd. Men det kan inte vara den enda lösningen. Grundinställningen måste vara att en fungerande telefonitjänst kan förmedla samtal till nödnumret 112 via det egna nätet, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.



PTS förelägger därför Tre, Telenor och Tele2 att genast identifiera vilka telefoner som inte kan användas i operatörens nät för att ringa nödsamtal efter avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Användare av dessa telefoner ska också genast informeras om problematiken.

Från och med den 2 februari 2026 ska operatörerna blockera dessa telefoner. De som är drabbade har att välja mellan att byta telefon eller byta operatör till Telia.

- Vi förstår att det kan vara betungande för de användare som nu behöver byta telefon eller operatör. Samtidigt är alternativet värre. Vi kan inte riskera att människor tror de har en fungerande telefonitjänst, och så visar det sig sen att de inte kan nå 112. Vi förväntar oss också att operatörerna hanterar den här situationen på ett bra sätt gentemot sina kunder, säger Dan Sjöblom.



Det finns ingen lista över vilka mobiler som berörs, men det rör sig knappast om någon Iphone eller Samsung Galaxy-enhet med 4g-stöd. Det exempel vi känner till är Denver FAS-1860L, en äldre knapptelefon med 4g. Operatörerna identifierar själva vilka mobiler som har problem med stödet och har redan börjat meddela de som är drabbade. Däremot kan det ju finnas mobiler till salu som inte kommer att fungera i mobilnäten utan att det anges, och här finns ingen lista. Denver FAS-1860L har till exempel utgått, men vi hittar den fortfarande i enstaka exemplar till salu i butik.