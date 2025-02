Balatro vinner titeln årets mobilspel

Den 28:e upplagan av Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS) prisutdelning DICE Awards har gått av stapeln i Las Vegas. D.I.C.E. Awards är en årlig prisutdelning inom videospelsbranschen och brukar kallas videospels motsvarighet till Academy Awards. ”D.I.C.E.” är en förkortning för Design Innovate Communicate Entertain och uppmärksammar spel, individer och utvecklingsteam som har bidragit till utvecklingen av den globala mjukvaruindustrin.

Det populära kortspelet Balatro vann inte enbart kategorin “Mobile Game of the Year” utan även kategorierna “Outstanding Achievement for an Independent Game” och “Strategy/Simulation Game of the Year”. Balatro var dessutom nominerad i kategorierna “Outstanding Achievement in Game Design” och den fräsmta kategorin av samtliga - “Game of the Years”. I bägge fallen fick Balatro se sig besegrad av Playstation 5-spelet Astrobot.

Balatro beskriv som en kombination av patiens och poker, där spelaren även an samla på olika föremål, skapa fuskkort och skapa sin egen kortlek. Spelet finns till både Ios och Android.