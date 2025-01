Då presenteras Nothings nästa mobil

Nothing har nu avslöjat lanseringsdatumet för årets första mobil, och det blir på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona den 4 mars klockan 11 svensk tid.

På sin X-sida har Nothing publicerat en kort video som eventuellt kan föreställa en baksida med plats för tre kamerasensorer. Om så är fallet kan det röra sig om Nothing Phone 3, baserat på tidigare utsipprad information om att företaget har för avsikt att satsa på mer att en flaggskeppsmodell än tidigare Nothing Phone-modeller.