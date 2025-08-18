Android får bättre säkerhetskopiering

Google håller på att bygga ut funktionaliteten för säkerhetskopiering genom att erbjuda användare möjlighet att välja vilka mappar som ska säkerhetskopieras till Google Drive. Medan nuvarande automatiska molnbackup redan sparar bilder, videor, systeminställningar och viss användardata är det i dag omöjligt att inkludera mappar som den för hämtade filer eller krypterade appdata i backupen.

I källkoden från Google Play Services-appen finns strängar som pekar på att det kommer att gå att lägga till fler mappar, samt att man kan välja enstaka dokumentfiler istället för att säkerhetskopiera allt på en gång. All data laddas upp till användarens Google Drive-konto på samma sätt som dagens backup, men med nya alternativ för mapp- och filtypsval.

Google har inte bekräftat exakt när nya backupfunktioner lanseras.