Gemini en bra affär för Samsung

Från och med januari inleddes en överenskommelse där Google regelbundet betalar Samsung för att förinstallera företagets senaste AI-teknologi, Gemini, på Galaxy-telefoner. Detta enligt publikationen Bloomberg. Avtalet är strukturerat så att betalningar sker månadsvis under en period om minst två år. Förutom ersättning per enhet med Gemini ingår även en andel av intäkterna från annonser som visas via tjänsten.

Detaljer kring det totala beloppet har inte offentliggjorts men Peter Fitzgerald, vice VD för plattformar och enhetspartnerskap på Google, har i en rättegång sagt att det handlar om “enorma summor pengar”.

Avtalet kommer samtidigt som uppmärksamheten kring Googles tidigare rättsliga prövning i USA, där företaget kritiserades för att genom betalningar ha främjat sin sökmotor som standard i konkurrensutsatta miljöer. Det nya avtalet med Samsung kan ses som en fortsättning på en strategi där stora teknikföretag använder förinstallerade tjänster som ett medel att förstärka sin marknadsposition.

Annons

Samtidigt noteras att rapporter från tidigare år antytt att Samsung övervägt att byta leverantör från Google till Bing, särskilt i kölvattnet av Microsofts framväxande framgångar med Bing Chat.