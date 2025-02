Nothing Phone 3a får kameraknapp

Den senaste i raden av ledtrådar har Nothing publicerat på X, där man lockar med vad som framstår som en fysisk kameraknapp. Bilden visar nämligen mobilens långsida med en extra knapp under strömknappen, tillsammans med texten “Your second memory, one click away.”

Enligt tidigare rykten kommer Nothing Phone 3a att ha en trippelkamera på baksidan, där huvudkameran har en 50 MP sensor samt en telefotolins med 2x optisk zoom med sina 50 MP. Frontkameran ska ligga på 32 megapixel.

Nothing Phone 3a sägs också vara utrustad med en Snapdragon 7s Gen 3-processor och ha en oled-skärm på 6,8 tum, samt en batterikapacitet på 5000 mAh med stöd för 45 W snabbladdning.

De konkreta specifikationerna presenteras den 4 mars.