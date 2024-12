Nothing uppges arbeta med tre nya mobiler

För varje generation har Nothing lagt till ytterligare en modell i form av Nothing Phone, sedan kom Nothing Phone 2 och 2a. Nu ryktas det om att den brittiska tillverkaren kommer att lansera tre stycken modeller under det första halvåret av 2025. Det ska handla om den mest troliga Nothing Phone 3, den påstådda Nothing Phone 3 Pro – samt ytterligare en tidigare okänd modell. Detta enligt läckaren Yogesh Brar.

Tyvärr sägs det inte någonting om vad det tredje modellen kan vara, bara att alla tre modellerna påstås komma under första halvåret 2025, vilket givetvis har väckt en rad spekulationer. Eftersom inget säger att alla tre modellerna skulle lanseras samtidigt skulle det kunna vara en Phone 3a-modell som skulle lanseras några månader efter Phone 3 och Phone 3 Pro.

Mer information kan komma att dyka upp på CES-mässan 7-10 januari i Las Vegas.