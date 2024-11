Nothing: “Vi kan göra ett eget operativsystem”

Carl Pei, vd Nothing

Carl Pei som grundat mobiltillverkaren Nothing har sedan tidigare gjort sig känd för att gilla mycket av det som Apple gör. Ändå använder hans eget företag, så klart, Android. För något annat alternativ finns ju egentligen inte.

Nu öppnar dock Carl Pei och Nothing dörren för att skapa ett eget operativsystem. Det var i förra veckan på konferensen TechCrunch Disrupt 2024 som Carl Pei tog upp idén. De har redan idag Nothing OS där Android används som grund och Nothing sedan kan anpassa startskärm, widgets, ikoner och annat.

Carl Pei, vd Nothing

När Huawei skapade sitt Harmony OS utgick de också från Android och skapade utifrån det sedan ett fristående operativsystem som nu rullas ut. De gjorde det dock för att de var tvungna- Carl Peis motivation är dels att få en ytterligare intäktsström vid sida av hårdvaran, men även att ge något unikt till användare, något inte konkurrenterna har.

Annons

– Vi tänker på hur vi navigerar här och hur vi kanske skulle kunna skapa något eget. Någon sorts operativsystem, sade han på konferensen.

Annons

OS inte så svårt att bygga

Carl Pei säger att det blivit betydligt enklare än tidigare att bygga ett operativsystem och att de därför inte behöver ägna sig åt de grundläggande byggstenarna utan kan koncentrera sig på det som användaren ser, gränssnittet. Hur detta skulle gå till i praktiken är mer oklart. Google ställer krav på de som använder Android som operativsystem och att Nothing skulle ställa sig helt utanför det och därmed släppa stödet för Android-appar vore ett stort steg och knappast gynnsamt för användarna.

Carl Pei har tidigare kritiserat Apples och Googles dominans på området och försökt att utmana den. Nothing riktar sig till lite av samma målgrupp som Apple och har sett till exempel att många som köper Nothings hörlurar är Iphone-användare. Även många av de som köpt Nothings telefoner kommer från Ios. Tidigare i år samarbetade Nothing med appen Sunbird för att ge stöd för Imessage i Nothings telefoner, en satsning som dock havererade efter ett säkerhets- och integritetsbrister.