Ny mobil från Nothing kan vara CMF Phone 2

Brittiska Nothing har börjat komma med ledtrådar om en ny mobil som möjligen tillhör deras budgetmärke CMF. Enligt företagets teaser verkar det troligt att det handlar om en CMF Phone 2. Fokus verkar ligga på kameraförbättringar, då frasen "In search of the perfect shot" antyder en uppgradering till en trippelkamera. Bilder på nätet visar dessutom en ny design på kameramodulen.

Andra rykten pekar på att mobilen kan få en 6,67-tums AMOLED-skärm, MediaTeks Dimensity 7400-processor och ett kraftfullt batteri på 5000 mAh. Lanseringsdatumet är ännu inte officiellt, men fler detaljer förväntas släppas snart.