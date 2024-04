Tråkig mobil ska främja samvaro

Det är få saker som är lika tråkiga som att vara tillsammans med någon som bara sitter och glor i mobilen hela tiden. Av just den anledningen har nederländska öltillverkaren Heineken i samarbete med amerikanska Bodega skapat den vikbara mobilen The Boring Phone. Själva mobilen är tillverkad av Human Mobile Devices (HMD) och saknar tillgång till internet och därmed även sociala medier, och har inte heller stöd för appar. Det den däremot har är FM-radio, en kamera på 0,3 megapixel, stöd för 4G, Bluetooth, och 128 megabyte minne som kan expanderas till 32 gigabyte. Den yttre skärmen är 1,77 tum medan den större inre skärmen är 2,8 tum med QVGA-upplösning (320x240 pixlar). The Boring Phone kommer att tillverkas i 5000 exemplar, men när den lanseras och vilket pris den kommer att få är för tillfället okänt.