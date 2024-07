Test: Motorola Razr 50 – Billigare på rätt sätt

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 72% Kompakt som hopvikt Skärmarna Kamerorna Prestanda Måste oftast vikas upp för att man ska kunna göra nånting

Jag har svårt att se att någon skulle behöva en mobil med vikbar skärm, i alla fall inte i det här formatet. Det mesta blir bökigare att göra när du först måste vika upp telefonen innan du kan använda den, och det är svårt att se några egentliga fördelar med att ha telefonen hopvikt. Ja, skärmen är skyddad, men det behövs för att den är mycket ömtåligare till att börja med, och hursomhelst har du en yttre skärm som inte är skyddad.

Argumenten för en vikbar mobil måste därför vara känslomässiga, att det är häftigt, att det är snyggt, att det känns tilltalande. Det viktigaste blir ju då att telefonen är just tilltalande.

Därför tycker jag att Motorola prioriterar rätt med Razr 50. Motorola har numera två modeller i sin Razr familj, Razr 50 Ultra som är toppmodellen, och Razr 50 som kostar två tredjedelar av Ultra och håller prislappen under 10 000 kronor. Det gör den till den billigaste vikbara mobilen om man inte räknar äldre och nedsatta mobiler.

Snygg och cool

Jag tycker inte att Motorola prutat på det yttre. Den jag har är i bjärt orange, men den finns även i sandfärgad eller grå för den som föredrar mer sobra färger. Alla tre har utsida i fuskläder vilket ger skönt grepp och matt krökt metallram som gör det hyfsat lätt att öppna telefonen med en hand. Framför allt pryds framsidan av en stor skärm som går runt kamerorna, en snygg effekt och en förbättring jämfört med förra årets billiga Razr 40.

Den inre skärmen är infälld lite för att skyddas men med rätt tunna ramar runt skärmen, för att vara vikbar. Hopfälld är det i princip ingen glipa mellan de två halvorna. Det finns inget som känns billigt med formgivningen.

Den vikbara skärmen är ljusstark och med upplösningen 2640 x 1080 pixel, alltså samma långsmala format som Samsung Galaxy Z Flip har, men med något större skärm. Vecket i skärmen när telefonen är utfälld är mindre synligt än på Galaxy Z Flip 6 men ändå svårt att undgå. Skärmen har en rejäl maximal ljusstyrka som gör den läsbar även i solljus.

Den yttre skärmen kan användas både till widgetar och att köra appar på. Motorola varnar för att en del appar kanske inte kan köras korrekt på den yttre skärmen men lämnar i övrigt omdömet till dig. Appen Keep låter mig kryssa av checklistor på den yttre skärmen, men appen Merlin, som spelar in fågelläten och identifierar fåglarna, klarar inte av att visa resultatet under pågående inspelning. Det är ju inte Motorolas fel, men det är bra att ha realistiska förväntningar på vad du kan göra med den yttre skärmen. Alla appar som kräver att du matar in text gör att allt innehåll döljs förutom textinmatningsfönstret, och det gör det svårt att använda dem i många fall. Du kan välja per app om de ska fortsätta att köras på den yttre skärmen när du fäller ihop mobilen, åt andra hållet fortsätter en app alltid på den stora skärmen när du viker upp mobilen.

För första gången har Motorola också always on-display, så att du på den yttre skärmen kan se datum, tid, notifieringar och annat även när skärmen i övrigt inte är på. Du kan också använda den yttre skärmen som sökare och ta selfies med huvudkameran, men ska du inte ta selfies måste du förstås först fälla upp telefonen för att se vad du fotar.

Kameror och prestanda inte i toppklass

Kamerorna är ett område där det märks att Motorola prutat lite. Huvudkameran är på 50 megapixel och bredvid sitter en vidvinkelkamera på 13 megapixel. Huvudkameran tar bilder med rätt bra färgåtergivning, men zoomar man in ser man att detaljåtergivningen inte håller toppklass. Du kan ta bilder med två gångers förstoring och får då lite bättre resultat än om du zoomar in digitalt, men bara lite. Kameran hänger med rätt bra i sämre ljus. Vidvinkelkameran är genomsnittlig och saknar bland annat autofokus men tar ändå hyggliga bilder. Vi klagade på kamerauppsättningen i föregångaren Razr 40 och de här kamerorna är bättre, men håller inte samma klass som om du hade köpt en icke vikbar mobil för samma prislapp.

Prestandan är det område där man mest uppenbart inte får en toppmodell med Razr 50. Chipsetet Mediatek Dimensity 7300 presterar i samma härad som Samsungs Galaxy A35 och A55 ungefär, det vill säga som en mobil för runt 5000 kronor. Eller för den delen som förra årets Razr 40. Det kan säkert märkas om man spelar spel, men Motorola är bra på att göra sitt gränssnitt snabbt och i vardagsanvändning tänker man bara ibland på att det tar lite längre tid att göra vissa saker än på en toppmodell.

I vårt batteritest, där vi vrider upp ljusstyrkan till max och spelar Youtube tills batteriet dör, får Motorola Razr 50 nästan misstänkt bra resultat, över 14 timmar. Det kan bero på att chipsetet är strömsnålt, men samtidigt tycker jag att batteriet kan ta slut märkbart fortare vid belastning som gör telefonen varm. Som helhet tycker jag att Razr 50 har bra batteritid.

Stiligt yttre, skärmar i toppklass, lite sämre kameror och märkbart lägre prestanda är alltså de prioriteringar Motorola gjort med Razr 50. Man kan argumentera att det man får är en mellanprismobil till toppmodellpris, men det är priset man får betala för att få en vikbar mobil.

Frågor & svar

Följer det med några tillbehör? Ett skal i fuskläder och en väldigt lång rem att fästa i skalet, mer som till en handvästa en något man har om handleden, men ingen laddare.

Hur snabbt kan mobilen ladda? Med upp till 30 watt om du köper en laddare som följer USB PD-standarden. det tar ungefär en timme att ladda mobilen från tom till fullt med maximal laddhastighet.

Är mobilen vattentät? Ja, den har IP-klass x8, så den är helt vattentät men saknar skydd mot damm och partiklar.

Ett alternativ

Samsung Galaxy Z Flip 5 från förra året går att få tag på för strax över 10 000 kronor, och den är mycket lik årets Z Flip 6.

Kameraexempel

Bilderna får fina färger men håller oftast inte riktigt att blåsas upp till 100 procents storlek.