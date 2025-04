Test: Samsung Galaxy Tab S10 FE – Är inte den du tror

Betyg Samsung Galaxy Tab S10 FE Uppkoppling och anslutningar 8/10 Media och skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 72% Anteckningar med textigenkänning Rätt bra högtalare Priset Bristande prestanda för mer än det mest basala AI mer prat än verklig nytta

Med en prislapp på ungefär hälften av vad de dyrare surfplattorna i samma serie kostar ska man inte ha för höga förväntningar. Vi blir utan den viktiga oled-skärmen som gör så mycket för bildkvaliteten särskilt på just surfplattor, men vi får ju i alla fall medföljande penna, AI med Googles Circle to Search, nya Android 15 med One UI 7 och därmed en hel del användbara appar och funktioner från start.

Samsung Notes är en given app bland de mest användbara. Här kan jag använda pennan och skriva rätt slarvig handstil som plattan trots det lyckas tolka direkt till redigerbar text. Sen ska man kanske inte överskatta den funktionen, för är det just redigerbar text du vill ha är det nog ofta enklare att använda skärmtangentbordet och få allt rätt direkt utan teckentolkning från handskrift.

Från underhållning till lite produktivitet

Surfplattan som sådan är mångsidig som maskin. Jag använder den så klart för allt från webbsurfning till e-post, chat, Netflix, skapande och mer tung produktivitet.

För just produktivitet har Samsungs ess i rockärmen länge varit Dex-läget. Det är funktionen som gör att du får ett mer datorlikt utseende på gränssnittet och kan arbeta fritt med flera fönster som du kan storleksförändra mer eller mindre fritt. I alla fall så länge Android-appen i fråga klarar det. Med just Tab S10 FE är det dock tydligt att prestandan inte räcker till. Redan med ett par fönster öppna går det trögt att jobba och väntetiderna blir påtagliga så fort jag ska storleksförändra ett fönster eller växla mellan appar.

Annars, i det vanliga läget i Android, är prestandan rimlig. Webbsurfning, enklare spel, chat och Netflix vållar så klart inga problem. Skärmen är alltså som sagt ingen oled-skärm, utan en enklare LCD-skärm med 90 hertz uppdatering, marginellt förhöjd alltså från normala 60 bilder per sekund. Det gör att plattan aldrig känns snabb, men så länge jag inte pressar den inte heller långsam. Ljudet sköts av en högtalare på vardera kortsida och faktum är att även när jag drar upp volymen lite så är ljudet överraskande bra. Plattans chassi fungerar lite som en resonanslåda och ger det djup.

Med sin erfarenhet har Samsung en lång rad funktioner som vi känner igen sedan tidigare. En sådan är den med det något oklara namnet Dagens tavla. Den funktionen tar fasta på problemet att surfplattan när den ligger hemma ofta laddar ur och är död den gång du väl vill använda den. Med Dagens tavla används skärmen som en tavelram, familjens anteckningar eller som styrenhet för det smarta hemmet. Det här kan aktiveras automatiskt när du ansluter laddaren och gör ni det hemma på en bestämd plats får ni både en digital samlingsplats och en ständigt laddad surfplatta.

AI-funktionen demonstrerad, först utgångsbild, sedan redigerad med Tab S10 FE, sedan med S25 Ultra. AI-funktionen demonstrerad, först utgångsbild, sedan redigerad med Tab S10 FE, sedan med S25 Ultra. AI-funktionen demonstrerad, först utgångsbild, sedan redigerad med Tab S10 FE, sedan med S25 Ultra.

AI med låg ambition

Utöver dessa funktioner vi sett i många år har så klart Samsung även ett tydligt AI-fokus, som med allt de gör nu för tiden. I Tab S10 FE verkar det gått för långt. Dels för att det i vissa fall handlar om mer ord än handling och för att ambitionsnivån när det väl är en faktisk AI-funktion är så lågt ställd att det knappast tillför något.

I Samsung Galaxy Tab S10 FE finns inte Galaxy AI som i de dyrare produkterna utan istället det som Samsung kallar “Intelligenta funktioner”, även de i bred mening AI-baserade. Det finns en del funktioner vi känner igen från Galaxy AI men i betydligt sämre versioner. Objektradering i bilder finns till exempel men när jag testar fyller den i det jag tagit bort med suddigt nonsens. I S25-serien av telefoner har vi lagt märke till hur Galaxy AI kan automatiskt ta bort även skuggor av objekt vi valt bort, men objektraderingen i den här plattan är betydligt sämre än vad Galaxy Ai var när det kom för över ett år sedan. I övrigt är AI-funktionerna i Tab S10 FE klart sparsmakade och det är kanske lika bra. Googles Circle to Search kan vara användbar, till exempel för att snabbt ringa in ett mattetal och få lösningen, men den funktionen finns ju även i konkurrenternas Android-plattor och de ger ofta mer funktion till betydligt lägre pris. Givet priset ser jag inget som talar för Galaxy S10 FE.

Frågor och svar

Vad gör Dex-läget?

Det presenterar ikonrad med appar i botten, men det gör å andra sidan Samsung även i normala surfplatteläget. Viktigare är att du i Dex kan köra flera appar i fönster du kan lägga sida vid sida eller ovanpå varandra och storleksförändra. Gör du det med för många appar på en gång sätter dock prestandabristen stopp.

Hur är just prestandan?

Tab S10 FE levererar en grundfunktion men inte mer. Skärmens 90 hertz och begränsad prestanda gör att plattan aldrig känns snabb.

Kommer pennan med på köpet?

Ja. Pennan har luftfunktioner, så att du kan hålla den strax över skärmen och få förhandsvisning av bilder till exempel eller ser var spetsen kommer landa så du får bättre precision i detaljerade ritningar. Den följer alltså med på köpet, däremot ingen laddare.

Ett alternativ

Xiaomi Pad 7 är jämförbar och har det Samsung erbjuder men till ett betydligt lägre pris. Föredrar du oled-skärm, vilket tillför mycket till upplevelsen är den drygt ett år gamla Galaxy Tab S9 för cirka 6000 kr ett alternativ.