Test: Samsung Galaxy Tab S10 Plus – Suverän surfplatta

Betyg Uppkoppling och anslutningar 9/10 Media och skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Skärmen Antireflexbehandlad Snabb Dyr

Trots att surfplattorna har funnits i 15 år eller mer har den grundläggande spänningen kring deras existensberättigande aldrig riktigt släppt. Det mest uppenbara syftet med en surfplatta är att få en större skärm än på mobilen. Men underförstått i det är att plattan då är ett komplement snarare än en ersättare eller något som står på egna ben, och av det följer “till så lågt pris som möjligt”. Ska surfplattan ersätta något är det snarare laptopen, till det finns det utmärkta skal med tangentbord och pekplatta, men systemet sätter sina begränsningar. När det handlar om att tillföra något unikt är det främst som ritplatta för kreatörer som använder pekpenna som surfplattan har en nisch.

Samsungs Galaxy Tab S10-serie vill vara allt detta utom billig.

Det finns två modeller i serien, Galaxy Tab S10 Plus och Galaxy Tab S10 Ultra. Ingen normalmodell alltså, här väljer Samsung att istället fortsätta med Tab S9 i sortimentet. Det finns skillnader mellan Galaxy Tab S10 Plus och Ultra i minneskonfigurationer och frontkamera, men den enda väsentliga skillnaden är storleken, där Galaxy Tab S10 Plus har en skärm på 12,4 tum har Galaxy Tab S24 Ultra en på 14,6 tum. Det är Galaxy Tab S10 Plus vi har testat.

Galaxy Tab S10 Plus är väl liten bara i jämförelse med storebror Ultra, men plattor över tolv tum börjar bli det nya normala, från runt tio tum som tidigare var vanligare. Sedan är det skillnad på tum och tum, jämfört med till exempel Xiaomis och Oneplus 12-tumsplattor har Galaxy Tab S10 Plus ett mer långsmalt format. Bra kanske för moderna teveprogram, mindre bra för dokument eller om du vill jobba med plattan i liggande läge.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus kostar från 14 000 kronor med wifi-uppkoppling och 256 GB lagring, men vill du ha inbyggd 5G-uppkoppling och 512 GB lagring går priset upp till 17 500 kronor. Galaxy Tab S10 Plus kostar alltså mer än de flesta toppmodeller av mobiltelefoner. Penna ingår i priset i alla utföranden, men skyddande skal, tangentbord eller laddare får du köpa till.

Bästa skärmen

Ska du betala 14 papp för att få en större skärm ska det åtminstone vara en bra skärm. Och skärmarna i Tab S10-serien är helt klart bland de bästa du kan hitta i surfplattor. Tab S10 Plus har till att börja med en Amoledskärm som ger klarare färger, äkta svärta och inga skiftningar när du vinklar plattan i olika vinklar. Det finns LCD-skärmar i surfplattor som kommer i närheten av Samsungs Oledskärmar, men det är ändå något extra med Oledskärm i storformat. Skärmen har också snabb respons med 120 Hertz. Nytt jämfört med Tab S9 Plus är att skärmen har fått en antireflexbehandling som gör att du får mindre speglingar i skärmen. Antireflexbehandlingen gör inte underverk, du får fortfarande reflektioner, men de blir mer dämpade och mindre störande. Å andra sidan tycker jag att skärmen är extra känslig för fingeravtryck, som syns tydligt när jag tittar på film.

Samsungs Galaxy Tab S-serie levererar surfplattor med topp-prestanda, och när det kommer till toppchipset brukar Samsung växla mellan sina egna Exynos-chipset och Qualcomms Snapdragon 8-chipset. Därför kommer det som en överraskning att Tab S10-serien utrustats med Mediatek-chipsetet Dimensity 9300+. Mediatek brukar ha svårt att tävla i samma klass som Qualcomm, men Samsung försäkrar att Tab S10 Plus och Ultra har 18 procent snabbare processorer, 28 procent snabbare grafikprocessorer och, 14 procent snabbare neurala processorer än Galaxy Tab S9, och det ser ut att stämma med våra jämförande mätningar. Dimensity 9300+ är inte riktigt lika snabbt som de snabbaste chipseten, men fortfarande snabbare än förra årets toppchipset.

AI som marknadsföring

Anledningen att Samsung över huvud taget lanserar Tab S10-serien nu, och inte sin vana trogen i vår ett och ett halvt år efter föregående modell, är säkert att man vill ha helt nya enheter som kan köra deras nya Galaxy AI. Det kan säkert Galaxy Tab S9 också, så lite handlar det i sin tur om att få det att framstå som att årets prestandalyft och Galaxy AI är ett tekniksprång, vilket det alltså inte är.

När det gäller Galaxy AI hittar vi med andra ord alla de funktioner som introducerats under året med Samsung Galaxy S24 och Z Flip och Fold 6. Det rör sig dels om språkfunktioner som transkribering av ljud och direktöversättning, funktioner som i dagsläget inte fungerar på svenska men där Samsung lovar svenskt språkstöd innan året är slut. Dels rör det sig om bildbehandlingsfunktioner som att flytta eller ta bort föremål i bild och få det tomma utrymmet bakom autogenererat. Denna funktion har vi skrivit mycket om, men det kan summeras med att värdet av resultatet är tveksamt.

En av funktionerna som gör sig bra på plattan är möjligheten att rita till något i en bild, och sedan få Galaxy AI att översätta dina streck till något fotorealistiskt. Dels för att det är lättare att rita på en större skärm, dels för att du har en penna att rita med. På så sätt kan man lägga till bilar, dinosarier och annat i foton på ett sätt så att de känns någorlunda realistiska och naturliga. Men för de allra flesta är nog detta en rolig mer än användbar funktion.

Du kan även generera AI-bilder utifrån skisser i Samsungs anteckningsapp. Då får du snarare en teckning än en fotorealistisk bild. Resultatet jag får när jag ritar och låter AI tolka kan bäst beskrivas som oförutsägbart. Ibland tolkar den min teckning mer som en instruktion att förhålla sig fritt till, min taggiga horisont blir till ett bergslandskap, men utan att AI:n använt sig av min horisontlinje eller andra streck från min originalskiss. Andra gånger använder AI:n mina linjer exakt som de är och fyller ut med innehåll emellan dem, vilket ofta leder till surrealistiska effekter. Nu är jag inte särskilt bra på att rita skisser, men just därför skulle jag kanske behöva lite hjälp av AI.

Rejält ljud

Om vi ser till plattan utanför skärmen så har den tunna ramar runt skärmen, baksida i extra hård aluminium, och plattan är tunn och hyfsat lätt för sin storlek. Du låser upp den med fingeravtrycksläsare som sitter i skärmen. Jag tycker inte att det är helt praktiskt på en surfplatta med fingeravtrycksläsare i skärm, men du kan i alla fall knacka på skärmen så ser du var fingeravtrycksläsaren sitter.

Runt skärmen finns fyra högtalare med utmärkt ljud för filmtittande. Samsung har en AI-baserad funktion för att förstärka talljudet i film så att du lättare ska höra replikerna, men de flesta föredrar kanske att det ska låta så som de som gjort filmen tänkt sig.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus har inga funktioner som besvarar frågan varför man ska betala 14 000 kronor för en surfplatta, åtminstone om du inte är illustratör. Men om pengarna inte är en fråga är det på alla sätt en utmärkt enhet för dina surfplattebehov. Vilka de än är.

Frågor och svar

Hur är tangentbordet du kan köpa till? Samsung har inte lånat ut något tangentbord denna gång. Vi utgår dock från att det precis som till Galaxy Tab S9 är utmärkt.

Kan Galaxy Tab S10 Plus ersätta en dator? Det beror på vad du tänkte använda den till. Surfa på webben, hantera e-post, visst. Men ska du börja flytta bilder eller dokument mellan olika appar visar Android snabbt sina begränsningar som datorsystem.

Hur är batteritiden? Rätt genomsnittlig för en surfplatta, trots att Amoledskärmen borde dra mindre ström.

Ett alternativ

Ipad Pro är nog den produkt Samsung vill att Galaxy Tab S10 Plus ska tävla mot. Samsungs skärm är vassare, men Ipad har bättre stöd för anpassade appar för kreatörer.