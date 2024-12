Mobil svarar: Ska jag acceptera att en bild från min mobil ser ut så här?

Elias Nordling svarar: Xiaomi har två märken för lite billigare mobiler, Redmi och Poco. Ofta gör de samma eller snarlika mobiler under bägge namnen, och antingen den ena eller den andra modellen säljs beroende på marknad. I Sverige är det

Testa Poco-mobiler

Fråga: Hej, jag skulle vilja se lite mera tester på Poco-telefoner. Jag har själv en Poco X6 Pro, jäkla nöjd med den.

Elias Nordling svarar: Xiaomi har två märken för lite billigare mobiler, Redmi och Poco. Ofta gör de samma eller snarlika mobiler under bägge namnen, och antingen den ena eller den andra modellen säljs beroende på marknad. I Sverige är det

Annons

Redmi som man satsar på, och Xiaomi har ingen officiell distribution av Poco-mobilerna i Sverige. Men det finns så klart sätt att få tag på dem ändå, vilket du ju lyckats med. För oss som testare finns det däremot inget sätt att få låna recensionsexemplar av de mobiler som inte distribueras i Sverige.

Annons

Redan lanserade telefoner

Fråga: Vad är grejen med lanseringar i olika länder olika tid? Xiaomi 15-serien till exempel är redan lanserad i Kina, Oneplus 13 likaså, men vi får vänta till i vår nån gång i Europa? Hur tänker dom?

Erik Mörner svarar: Ja, det där blir allt vanligare i takt med att kinesiska varumärken växer i betydelse. Xiaomi har gjort så en tid. I Kina har de ju inte Googles appbutik, så det är en annan version mjukvarumässigt som släpps där. Oneplus brukade släppa globalt, men har de senaste åren gått över till att lansera först i Kina och sedan i resten av världen, kanske som en del i deras allt tätare samarbete med Oppo med gemensamma strategier och produkter. Apple släpper alltid globalt, men säljstart kan ju ofta begränsas till ett fåtal länder med USA i täten, som med Vision Pro. Samsung brukar lansera globalt, men även där har vi ju fått se exempel senaste tiden där Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition bara släpps i Sydkorea än så länge och kanske aldrig kommer till andra länder.

Orättvist mot Pixel Watch 3

Fråga: Jag läste just din övervägande negativa recension av Google Pixel Watch 3 och blev ganska förundrad. Jag har en Google Pixel Watch 2 och känner inte alls igen mig i din beskrivning. Jag upplever inte att klockan är seg, Jag tycker att den är väldigt smidig att använda. Jag uppskattar också den eleganta designen. Jag har aldrig upplevt att klockan ställer om sig från en tid till en annan när skärmen slår om från always on till vaken. Det låter väldigt konstigt.

Jag har läst ganska många recensioner av Google Pixel Watch 3 och de har varit genomgående positiva. Man har bland annat lyft fram den förbättrade batteritiden.

Du skriver att smartklockor i grunden är rätt onödiga prylar. Jag tycker tvärtom att de är funktionella och fyller ett behov. Jag blir glad av min smartklocka.

Elias Nordling svarar: Jag förstår att du tycker recensionen är orättvis, jag brukar inte häva ur mig sågningar och jag tycker själv det är jobbigt när någon sågar något som jag själv gillar. Samtidigt måste jag ju stå för min upplevelse. Jag har testat flera andra klockor med Wear OS under våren utan att känna på det sättet inför dem. En sak som kan färga mitt intryck är att jag använder en Fitbit Charge 6 till vardags. Då blir det tydligt hur mycket bökigare det blir att komma åt de siffror jag vill se från hälsomätningen jämfört med det enklare aktivitetsarmbandet. Jag stör mig särskilt på att påminnelserna om att röra sig varje timme bara försvinner, och att jag sedan måste gräva djupt ner i Fitbit-appen för att se om jag har gått mina 250 steg och hur många jag har kvar om jag inte gjort det. Det här med att always on-skärmen inte är uppdaterad händer då och då, även om det sällan varit så extremt som när klockan hoppade fram 20 minuter. men det händer även under träning, att jag kollat pulsen, och sedan sett klockan vakna och pulsen (och antalet steg) blir något helt annat, och då tänker jag att det som visades på skärmen innan ju var sämre än om ingenting alls visats, eftersom det var direkt felaktigt. Det här kanske är buggar för att klockan är ny, men det är vad jag har att jobba med.

Vad gäller batteritiden är det fortfarande så att jag måste ladda klockan minst en gång om dagen även när Always On inte är på. I detta nu när jag har den på har den 15 procent batteri, detta efter att ha laddat den till 60 procent vid femtiden igår, och ytterligare en stund på morgonen igår. Jag testar 41 mm-varianten och det kan mycket väl vara så att den förbättrade batteritiden märks på den större modellen.

Jag är glad att du blir glad av din Pixel Watch och jag vill inte förta den glädjen, själv blir jag glad av min Fitbit Charge 6 som jag tycker gör samma jobb fast bättre och billigare och bara behöver laddas var femte dag, men den ser naturligtvis inte lika snygg ut på handleden.

Vad händer med Google Fit, Fitness och Health Connect?

Fråga: Jag är förvirrad av vad Google gör med Google Fit och vad som händer nu. Vad ska den nya appen Health Connect göra egentligen?

Erik Mörner svarar: Ja, jag håller med. Google Fit, eller Google Fitness som den också kallas ska i alla fall läggas ner. Google Fitness har samlat hälsodata från olika appar och presenterat den på ett ställe. Det nyare Health Connect fungerar bara som en mellanhand och överlåter själva presenterandet till andra appar. På det här sättet har jag till exempel kunnat se i Samsung Health hälsodata som appen säger kommer från Oura, eftersom både Oura och Samsung stödjer Health Connect. Exakt detaljerna kring detta är dock ett riktigt virrvarr för vilken information som kan utbytas beror på vilka behörigheter respektive app har för att dela med sig och ta del av och de är ofta långt ifrån självklara eller förutsägbara, utöver då att allt detta förutsätter att appen i fråga har Health Connect-stöd. Och det har inte så många.

Vilken Sony ska jag välja

Fråga: Läste precis din artikel om Sony Xperia 10VI, och blev lite fundersam. Har en Sony J9210 och tänker byta till nya Sony Xperia 10VI. Kommer jag att bli besviken.?

Elias Nordling svarar: Ja, den kommer nog kännas som ett nerköp på flera områden jämfört med J9210, eller Xperia 5 som den vanligen kallas. Jag skulle nog snarare rekommendera Sony Xperia 5 V som ett alternativ. Vi har fått indikationer från Sony att det inte kommer någon Xperia 5 VI i år.

Hur länge får Samsung Galaxy A25 uppdateringar

Fråga: Jag har läst ert test av Samsung Galaxy A25 5G från början av 2024. Jag undrar när telefonen har släppts, på vissa sidor står det 2023 och vissa 2024. Vad är rätt datum, ett år extra uppdateringar av OS är inte lite om det är 2024. Då blir det 4 år av OS uppdateringar och telefonen hamnar på Android 18 istället för Android 17 om den är släppt 2023.

Elias Nordling svarar: Samsung lanserade telefonen i december 2023, men den kom till Sverige och andra ställen i januari 2024, därav de olika angivna åren. Samsung har om just den telefonen sagt att de lovar fyra större systemuppdateringar, så vilket år den lanserats spelar alltså ingen roll, eftersom telefonen är släppt med Android 14 kommer den att få uppdateringar upp till Android 18 (om dagens system fortsätter att tuffa på som det gör).

Oneplus Pad 2 med svensk tangentbordslayout

Fråga: Hej Elias! Jag läste just din utmärkta artikel om Oneplus Pad 2. Har precis införskaffat en sådan och är mycket nöjd.

Mitt problem är, precis som du skriver, tangentbordet. Du skriver att man kan ställa om det till svensk tangentbordslayout! Hur gör man det?

Elias Nordling svarar: Hej! När du har tangentbordet inkopplat, gå in i inställningar/system och uppdatering/fysiskt tangentbord/Oneplus smart Keyboard. Klicka där det står English och välj Ställ in tangentbordslayouter, så kan du ladda ner svenskt tangentbord och välja det som standard.

Tal till text med Samsung

Fråga: Jag är journalist, sprang på din text med rubriken ”Nu får svenska Samsung Galaxy S24 Ultra nya funktioner – fler modeller på tur” och blev väldigt nyfiken när jag läste ”möjligheten att transkribera röstinspelningar till textanteckningar …” Jag har letat efter något liknande. Hade varit guld, tidssparande. Vet du mer om den här uppdateringen av telefonen, om det verkligen fungerar att transkribera till text (eller mest blir ett merjobb), om det i så fall krävs nedladdning av speciell app eller om det ska användas en i telefonen inbyggd?

Om man köper en Galaxy S24 via Refurbed eller liknande ställe, kommer uppdateringen du skriver om med eller gäller detta bara vid köp av splitter ny?

Elias Nordling svarar: Den medföljande röstinspelaren klarar av att transkribera tal till text. Samsung har dessutom introducerat svenskt språkstöd nu under hösten. Transkriberingen är inte perfekt men en arbetsbesparare. Det spelar ingen roll om du köper en ny eller begagnad mobil, alla har fått funktionen via en uppdatering.

Är detta normalt?

Fråga: Jag vet att detta inte är ert område egentligen men jag måste göra ett försök att se vad ni säger, ni har testat Samsung Galaxy S24 i era reportage, för mig försöker Samsungs verkstad påstå att bifogad bild är normal och att det kan bli "linsöverstrålning". Ni som testat så många telefoner genom åren, tror ni detta är normalt eller borde jag stå på mig och kräva utbyte av enheten?

Elias Nordling svarar: Jag har aldrig tagit en bild som såg ut så, med S24 eller med någon annan mobil. Svårt att säga från en enda bild men om den såg ut så skulle jag tolka det som att det var vattenstänk på linsen. Men jag antar att det inte är den enda bild som ser ut så utan att det är återkommande. I så fall skulle jag kräva att få telefonen utbytt.

När får min Oneplus-mobil Android 15?

Fråga: Jag undrar när nya Android uppdateringen kommer till min telefon. Jag har en OnePlus Nord CE 3 lite och är för övrigt väldigt nöjd med den för den levererar trots prislappen!

Elias Nordling svarar: Som jag förstått det är Oneplus Nord CE 3 Lite utlovad en uppdatering till, till Android 15. Oneplus har börjat rulla ut Android 15, och det troliga är att uppdateringen till din mobil kommer i januari eller februari nästa år.