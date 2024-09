Så flyttar du din Whatsapp till en ny mobil

När du har en ny mobil och ska flytta över ditt Whatsapp-konto startar du helt enkelt appen i din mobil och anger ditt mobilnummer. Då kommer du efter att ha skrivit in en verifieringskod från den gamla mobilen att loggas in på den nya mobilen och loggas ut på den gamla.

Så långt allt gott och väl. Men vad som inte följer med automatiskt är dina befintliga konversationer, för de sparas normalt sett bara lokalt på mobilen.

För att flytta över även dina konversationer behöver du antingen starta en överföring av din historik eller göra en säkerhetskopia av Whatsapp på din gamla mobil och återställa den på din nya. I bägge fallen behöver du vara inloggad på din gamla mobil. Upptäcker du detta redan när du hunnit logga in på den nya mobilen är det lyckligtvis inte för sent, du kan flytta tillbaka din Whatsapp-koppling till gamla mobilen på samma sätt som du flyttade över till den nya, helt enkelt genom att logga in på gamla mobilen igen. All din historik finns då kvar där.

Hur du säkerhetskopierar och återställer på ny mobil har vi beskrivit i ett tidigare tips. Om du istället vill göra en direktöverföring går du i gamla mobilen in på Meny sedan Inställningar på Android (tre punkter) eller Inställningar i Iphone (kugghjulet). Välj Chattar och sedan Överför Chattar i inställningarna. Du får instruktioner i appen för hur du gör, men i princip initierar du överföringen i din gamla telefon, sedan loggar du in i den nya som då drar igång överföringen automatiskt.

Annons

Tyvärr fungerar bägge sätten bara så länge du flyttar från en Iphone till en annan eller mellan två Androidmobiler. Hur du byter system berättar vi om i ett kommande tips.

Det här tipset kommer från en artikel med tips till Whatsapp som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.