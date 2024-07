Apple har lagt ner Iphone 17 Plus

Apple försökte ersätta de inte speciellt populära mini-versionerna, där Iphone 13 mini blev den sista i serien, med vad man kallade Plus-modeller. Det blev en Iphone 14 Plus och en Iphone 15 Plus, som bägge två närmast kan kallas som fiaskon som har stått för mellan 5 och 10 procent av sålda Iphones.

Det har förekommit rykten om att det ska lanseras en Iphone 16 Plus i höst, men efter det verkar det som att Plus-modellerna går samma väg som mini-modellerna. Det säger analytiker Ming-Chi Kuo som i publikationen Medium går ut med informationen att Apple kommer att ge sig in på en ny bana med Iphone 17. Enligt Kuo kommer det inte att släppas någon Iphone 17 Plus, utvecklingen av den modellen ska vara nedlagd till förmån för en ny modell som det har ryktats om – Iphone 17 Slim.

Kuo säger att den här nya Iphone 17-modellen, som namnet antyder, kommer att ha en innovativ ultraslank formfaktor som främsta egenskap istället för att konkurrera med hårdvaruspecifikationer. Det har tidigare ryktats om en 6,6 tum stor skärm med 2740 x 1260p-upplösning, en A19-processor, Apples egna 5G-krets, och en enkel kamera på baksidan. Det ska dock fortfarande handla om en premiummodell trots att de påstådda specifikationerna i sammanhanget är tämligen blygsamma, exempelvis jämfört med Iphone 17 Pro som och kommer klassas som en premiummodell men som sägs få en A19 Pro-processor och tre stycken 48MP-kameror.