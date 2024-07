Bixby kommer uppgraderas med egen AI

Samsungs digitala assistent Bixby brukar inte göra speciellt mycket väsen av sig, men det är något som företaget tänker försöka ändra på och det redan i år.

Det är Samsungs mobilchef TM Roh som i en intervju med CNBC bekräftade att företaget kommer att lansera en uppgraderad AI-driven Bixby senare i år. Man kommer däremot inte att förlita sig på ChatGPT eller Google Gemini, utan man kommer att använda sin egen stora språkmodell (LLM) för detta. Roh sa också att företaget kommer att behålla sin strategi att tillåta flera röstassistenter på sina enheter.

Eventuellt kan Samsung komma att presentera den uppgraderade AI-drivna Bixby tillsammans med One UI 7 under de närmaste månaderna. Man förmodas också öppna ett offentligt betatestande av Android 15-baserade One UI 7 i slutet av juli eller början av augusti. Eventuellt kan de första konkreta detaljerna om den nya generationen av Bixby dyka upp i samband med detta.