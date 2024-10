Motorola visar nästa generations AI – fixar kaffe och taxi

Motorolas exempel visar hur en smartphoneanvändare kan beställa en taxi eller ge instruktioner för vilken kaffe de vill ha och låta AI genomföra beställningen och meddela när taxin kommer och var kaffet kan hämtas. Assistenten ska alltså vara medveten om var du befinner dig och förstå sammanhang. I fallet med taxi så lägger assistenten en beställning i Ubers app, i fallet med kaffe är det mer otydligt om beställningen sker genom till exempel Starbucks app eller på annat sätt.

Tanken är att Motorola nu ska fortsätta förfina funktionerna och på vägen ta emot feedback innan de här tjänsterna sedan tar plats i telefonerna på sikt. De nya Moto AI-funktionerna finns i beta nu och inbjudningarna till detta betaprogram ska utökas gradvis under året.

Sammanfattar och hjälper dig minnas

Andra tillgängliga röstkommandon (eller prompter) inkluderar Catch me up, Pay attention och Remember this. På svenska alltså funktioner för att hålla dig uppdaterad eller minnas något speciellt. Genom att yttra de här orden för telefonen ska AI. Catch me up sammanfattar till exempel missade meddelanden kortfattat och de andra funktionerna innebär att konversationer i verkliga livet eller innehåll som visas på skärmen kan sparas, tolkas och sammanfattas så att den informationen finns lätt tillgänglig när du behöver den.

Annons

Även Smart Connect, Motorolas sätt att låta flera enheter som bland annat telefoner och datorer samverka, får en dos AI. Även har ska röstinstruktioner en viktig roll och genom att även äldre enheter utan egen AI kan integreras och där med utlovas bli smartare.

Det sägs ingenting om svenskt språkstöd eller när de här tjänsterna förväntas bli publikt tillgängliga.