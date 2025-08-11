Perplexity i politiskt blåsväder

Perplexity har gått in i ett partnerskap med Trump Media och står nu bakom den nya AI-sökmotorn Truth Search AI på Truth Social, något som har fått kritiker att ifrågasätta både tjänstens pålitlighet och dess etiska grunder.

Reaktionerna har varit både hårda och humoristiska, där användare konstaterat att ”I’d rather bing” och flera har deklarerat att de tänker sluta använda Perplexity på grund av samarbetet med Trump Media.

Kritiker varnar för att samarbetet kan undergräva Perplexitys image som en neutral och tillförlitlig AI-söktjänst, vilket i sin tur kan leda till en minskad användarbas och en mer polariserad syn på plattformen bland potentiella användare.

Analytiker menar att det politiska ställningstagandet kan få långsiktiga följder för Perplexity, där förlorat förtroende riskerar att begränsa företagets tillväxtmöjligheter och leda till svårigheter att attrahera användare utanför den politiska kärnpubliken.