Nothing presenterar Open Air-lurar

De tidigare misstankarna om att Nothing skulle släppa så kallade Open Air-lurar visade sig stämma. Nu har företaget presenterat lurarna Nothing Ear (open), där den öppna designen innebär att de inte täpper till hörselgången utan användaren kan både lyssna på det som spelas och samtidigt höra omgivningen. Den öppna designen still trots ska dock inte omgivningen kunna höra vad det är som spelas.

Varje lur väger 8,1 gram och har element som mäter 14,2 millimeter. Rent tekniskt erbjuder de även IP54-klassificering, Bluetooth 5.3 LE, Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair. Ljudmässigt sett har de även basförstärkning och en equalizer, samt Chat GPT-integrering.

Batteritiden ska ligga på upp till åtta timmar, och i kombination med det 63,8 gram tunga fodralet blir den totala batteritiden upp till 30 timmar.

Nothing Ear (open) kommer att börja levereras den 5 oktober och har en prislapp på 1890 kronor.