Realme pressar gränser med nya konceptmobiler

Realme presenterade två nya koncepttelefoner under sin 828 Fan Festival i Kina för att visa hur gränser kan sprängas.

Den enda konceptmobilen erbjöd med ett batteri på 15000 mAh som enligt företaget räcker upp till fem dagar vid vanlig användning. Batteriet bygger på 100 procent kiselanod med en energitäthet på 1200 Wh/L tack vare solid elektrolyt och optimerad paketering. Det ska enligt Realme räcka för upp till 50 timmars videouppspelning, 18 timmars videoinspelning eller 30 timmars spelande. Trots den kapaciteten är telefonens tjocklek endast 8,89 mm och den kan även användas som powerbank via omvänd laddning. Enligt läckta uppgifter drivs enheten av MediaTek Dimensity 7300 med 12 GB RAM och 256 GB lagring, men den kommer inte att lanseras kommersiellt utan är en ren demonstrationsmodell.

Parallellt visade Realme upp Chill Fan Phone, ett koncept med ett 10000 mAh-batteri och tre kylmetoder: en 7700 mm² vapor chamber, en roterande fläkt och en integrerad termoelektrisk kylare som ska sänka driftstemperaturen med upp till 6 °C. Enheten är designad för att bibehålla maximal bildfrekvens i över 20 populära mobilspel och påminner till utseendet om Realme GT7-serien med ett IseSense Ultra-bakstycke som skiftar från vitt till blått när den kyls ner. Precis som 15000 mAh-modellen är Chill Fan Phone bara ett koncept och kommer inte ut på marknaden.