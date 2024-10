Samsung ber om ursäkt: "Vår kris ska vändas med ny, teknisk innovation"

Jun Young-hyun som undertecknat brevet talar i det om Samsung Electronics och vad som kan förbättras, men han är vice styrelseordförande specifikt i bolagets DS-division som inkluderar till exempel Exynos-chipset och minneskretsar. Inte MX-divisionen alltså, där mobiler, surfplattor och klockor finns.

Brevet kommer strax efter att Samsung Electronics presenterat preliminära siffror för tredje kvartalet med ökad försäljning. Här framgår dock inte hur de respektive divisionerna inom bolaget bidragit till detta.

Ansvaret ligger på ledningen

Samsung satsar mycket på AI för att driva försäljningen av nya telefoner. Under bolagets utvecklarkonferens nyligen fick vi veta att det nya gränssnittet One U 7 kommer först under nästa år, men DS-divisionen har mött allvarligare motgångar genom att Exynos-chipseten ofta valts bort till förmån för Qualcomms Snapdragon och att Google övergivit Samsung för tillverkningen av sina Tensor-chipp och istället vänt sig till TSMC.

Nu ska alltså trenden vändas och i brevet poängterar Jeon Young-hyun att ansvaret för detta vilar på företagsledningen. Grunden i förändringsarbetet skriver han är att satsa på ny teknik och att utmana snarare än att skydda det som Samsung redan har. Hela brevet på koreanska finns här.

“Jag är övertygad om att vi kan vända den nuvarande krisen till nya möjligheter så att Samsung Electronics kan visa sin potential igen”, avslutar han.