Tiktok tvingas stänga i Kanada

Videotjänsten Tiktok har hamnat i blåsväder igen, den här gången i Kanada. Efter en granskning som har gjorts av kanadensiska underrättelsetjänster har man kommit fram till att Tiktok och dess moderbolag Bytedance ska klassas som nationella säkerhetsrisker. Som en följd av detta tvingas Tiktok avveckla all verksamhet i landet. Regeringen har däremot inte gått så långt att tjänsten har förbjudits.

I ett uttalande säger Kanadas minister för innovation, vetenskap och industri, François-Philippe Champagne, att “Regeringen vidtar åtgärder för att hantera de specifika nationella säkerhetsriskerna relaterade till ByteDance Ltd:s verksamhet i Kanada genom etableringen av TikTok Technology Canada, Inc. Beslutet baserades på den information och de bevis som samlats in under granskningens gång och på råd från Kanadas säkerhets- och underrättelsetjänst och andra regeringspartner.”

Landet har redan tidigare agerat mot Tiktok då man har förbjudit appen på officiella statliga enheter.

En talesperson för Tiktok har sagt att man rättsligt kommer att utmana beslutet.