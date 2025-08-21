Tiktok har fått officiellt Vita Huset-konto

Vita huset har lanserat ett officiellt konto på Tiktok, vilket av många ses som ett överraskande steg efter att amerikansk kongress förra året röstat för att kräva försäljning eller förbud av appen på grund av dess kopplingar till Kina.

Donald Trump föreslog redan 2020 ett förbud mot Tiktok med hänvisning till nationell säkerhet, men som president har han skjutit upp förbudet och förlängt tidsfristerna för en eventuell försäljning flera gånger. En federal lag som kräver att Tiktok säljs eller förbjuds skulle ha trätt i kraft i januari, men är nu pausad fram till mitten av september när appen ska hitta en ny ägare utan kopplingar till Kina eller mötas av förbud.

Enligt Vita husets pressekreterare är syftet med kontot att nå ut till breda målgrupper och kommunicera regeringens framgångar. Trump har offentligt sagt att Tiktok hjälpte honom att få stöd från unga väljare i valet 2024 och hans personliga konto har över 15 miljoner följare.