Tim Cook avslöjar nästa Apple-lansering

Det är Apples VD Tim Cook som har gått ut på X och berättat att den 19 februari är det dags för företagets nästa produkt. Cook skriver bara att “Get ready to meet the newest member of the family” så vad det handlar om är inte känt.

Med tanke på ordvalet lär det handla om en enstaka produkt, vilket gör att den troligaste kandidaten är Apples nästa billighetsmobil. Om den kommer att följa traditionen och kallas Iphone SE 4 eller kort och gott Iphone SE, eller som vissa rykten hävdar att den byter namn till Iphone 16E, det återstår att se.