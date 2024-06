Test: Motorola Edge 50 Ultra – Väcker känslor

Betyg Motorola Edge 50 Ultra Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 80% Tunn och smidig Snabbladdning Bra flyt i gränssnitt Vågad design och materialval Buggar i HDR-funktionen kan ge utfrätta färger från kameran Snålt med utlovade uppdateringar

Det är vid en första anblick mest formgivning och material som gör Edge 50 Ultra unik. Motorola satsar mycket på livsstil och upplevelse framför tekniken i sig. Det märker vi här, för mitt testexemplar har en baksida av träfiber och tidigare när jag testat Motorolas telefoner har jag vant mig vid doften de lägger till i sina paket, första gången du öppnar telefonens kartong efter köpet. Tidigare har jag uppskattat det. Här krockar det dock, för när jag tar upp Edge 50 Ultra förväntar jag mig doft av trä, inte att träbaksidan ska lukta starkt av söt parfym. När den värsta parfymdoften lagt sig får jag i alla fall en mer genuin känsla av trä. Någon trädoft framträder dock aldrig. Strukturen och ränderna i materialet är unikt för varje telefon, så ingen är exakt den andra lik och ytan känns matt och lätt gummiliknande. Det är riktiga träfibrer i materialet, men det är också skyddat med flera lager annat material så att träet ska hålla och vara såväl fukttåligt som slitstarkt i längden.

Kamera, prestanda, formgivning

Motorola Edge 50 Ultra är flaggskeppet i tillverkarens Edge-familj och det märks särskilt på kamerorna, prestandan och kanske en del på formgivning och materialval. Telefonen drivs av Snapdragon 8s Gen 3, vilket är en lite enklare version av det allra bästa systemchippet som finns tillgängligt. Motorola motiverar det med att det är den krets som ger mest prestanda för pengarna och när vi testar kan vi inte annat än att hålla med. Edge 50 Ultra är tydligt billigare än många andra flaggskeppsmobiler samtidigt som prestandan når upp i nästan samma nivå. Med dagens kraftfulla systemchipp är det nog få som ens märker om telefonen levererar 10 procent långsammare än de allra snabbaste, vilket är vad Edge 50 Ultra gör ungefär.

Sedan gör skärmens snabba uppdateringstakt, den generösa mängden arbetsminne och Motorolas rappa användargränssnitt som är bra anpassat, att telefonen känns snabb och reagerar omedelbart.

När skärmen väl lyser upp så håller den bra klass. Att kanterna är rundade gör att det kan vara vissa färgförändringar där, men på den platta delen av ytan är skärmen förstklassig. Den är ljusstark, har bra färgåtergivning och dessutom snabb uppdateringstakt, snabbare än de flesta flaggskeppsmobiler. Snabb är också laddningen. När batterikapaciteten börjar ta slut kan du snabbladda med 120 W, vilket gör att du inte behöver mer än ungefär en kvart för att telefonen åter ska ha kraft för en hel dags användning.

Inte alltid aktiv

Motorola har inte någon aktiv låsskärm så att du som i många andra mobiler hela tiden kan se klocka samt till exempel aviseringar och musiken som spelas även när telefonen är låst i viloläge. Istället tänds skärmen och visar den här informationen antingen när jag petar till den, när jag lyfter den eller när till exempel någon stöter till bordet den ligger på lite. Ligger den på skrivbordet händer det titt som tätt att den lyser upp bara jag skriver på datorns tangentbord. Det är helt enkelt Always on display med skärm som inte är always on utan rätt begränsad just vad gäller den funktionen.

Motorolas gränssnitt är i grunden rätt likt det grundläggande Android erbjuder och utgår från att finslipa det. I installationen adderas dock ett onödigt antal skräpappar, så de gör du klokt i att radera direkt. I systemet medföljer, som brukligt idag hos flera tillverkare, verktyg för att du enkelt ska kunna jobba med flera enheter och utbyta information och dela skärm med dator och surfplatta. I övrigt adderar Motorola sin geststyrning, ett barn- och ett spelläge, men inte mycket mer. De håller gränssnittet på en bantad grundnivå och erbjuder sparsmakat med extrafunktioner. Du är istället hänvisad till det Google erbjuder som standard med till exempel bildredigeringen i Google Foto, betalningar med Google Wallet och så vidare. En egen anteckningsapp finns i alla fall och där du både kan skriva och rita och som synkar till Google Drive. Sammantaget känns det som Motorola dragit ner sina ambitioner på området de senaste åren.

Bra men med lite buggar

Ser vi till kamerorna, till slut, så ska de vara en av telefonens verkliga huvudnummer. När jag börjar ta bilder märker jag att himlen på ett som det verkar slumpmässigt sätt ungefär var tredje eller fjärde bild jag tar framträder helt utfrätt, överexponerad och med förlorade detaljer. Trots upprepade tester upprepar sig konstant problemet och det märks lika tydligt när jag får ett nytt testexemplar även på den telefonen. Det verkar alltså vara en svaghet hos telefonen, men något som borde vara lätt att åtgärda för Motorola i framtiden med en kommande uppdatering av mjukvaran. I övrigt presterar kamerorna bra. Du har generös zoom som klarar bra bilder i förstoringar uppåt 30x med och därmed är den en klar utmanare till dyrare telefoner som Samsung Galaxy S24 Ultra. Edge 50 Ultra är alltså en telefon som har fin färg- och detaljåtergivning, men i till exempel mörker blir den frånsprungen av Iphone 15 Pro och ger mer oskärpa och bristfälliga detaljer just i de utmanande situationerna när ljuset är begränsat.

Motorola lägger sig lite under priset på de främsta konkurrenterna och når inte hela vägen fram med funktion i alla lägen, men de bryter ny mark med uttryck och känsla.

Frågor och svar:

Håller verkligen en träbaksida?

Telefonen är IP68-klassad och träfibrerna i baksidan ligger tillsammans med flera lager annat material, så att telefonen ska hålla över tid.

Hur skiljer sig den här från Pro-modellen i samma Edge-serie?

Framförallt märker vi att kamerorna är bättre på zoom och bilder i mörker.

Hur många uppdateringar?

Motorola lovar tre års uppdateringar av Android, så där ligger de betydligt efter såväl Samsung och Google som Apple.

Ett alternativ

Samsung S24 Ultra är tydligaste konkurrenten men betydligt större, tyngre och dyrare.

Kameraexempel:

Bra färgåtergivning för det mesta, vissa buggar med HDR-funktionen, imponerande zoom.