Test: Nothing CMF Phone 1 – Billig, bra och rolig

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 70% Skärmen Prestanda för priset utbytbar baksida Ingen NFC De flesta av tillbehören mer roliga än användbara

Nothing är en brittisk tillverkare av mobiler och tillbehör som startats av Carl Pei, som även var med och startade varumärket Oneplus. CMF by Nothing är i sin tur Nothings namn på en serie lite billigare produkter med design som sticker ut, och nu har man gjort den första mobilen under namnet CMF by Nothing.

CMF by Nothing Phone 1, eller Nothing CMF Phone 1 som den också kallas, är en billig mobil, med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring kostar den 2600 kronor. Med 8/256 GB kostar den 300 kronor mer. Men den är allt annat än anonym. Färgvalen och de tydligt synliga skruvarna på baksidan gör att formgivningen sticker ut. I ena hörnet sitter en knapp du kan skruva loss för att istället montera på tillbehör, och du kan för den delen byta ut bakstycket mot ett i annan färg. Nothing släpper telefonen tillsammans med en hel portfölj tillbehör, och CAD-ritningar så att de som vill ska kunna skapa egna tillbehör. Allt det här bidrar förstås till att göra CMF by Nothing Phone 1 till en betydligt roligare mobil än vad budgetmobiler normalt är.

Byt ut baksidan

Om vi börjar med färgvalen finns telefonen i svart, orange och mintgrön, men du kan även få den i mörkblått om du köper det som extra baksida, de utbytbara skalen kostar 380 kronor styck. Den svarta och den mintgröna baksidan är i hårdplast med lite struktur som ger hyfsat bra grepp. Den mörkblå och orange är i vad Nothing kallar veganläder, vilket kanske är att ta i, men det är lite mjukare plast med struktur som ger ännu bättre greppvänlighet.

För att byta baksida skruvar du loss fem skruvar, en skruvmejsel följer med till extraskalet, och knäpper loss bakstycket utan större besvär. Med till bakstycket följer matchande skruvar och till och med SIM-kortslucka, så du får verkligen ett helt nytt färgalternativ när du byter ut baksidan.

Det här är ju även praktiskt, att du kan byta baksida om den spruckit eller blivit ful, men det hade kanske inte spelat någon roll om CMF Phone 1 hade varit en dålig mobil. som tur var är det en bra mobil, ja faktiskt så prisvärd att man kan misstänka att Nothing har obefintliga marginaler på mobilen i syfte att prisa in sig på marknaden. Som kund är det bara att tacka och ta emot i så fall.

Om vi ser till prestandan så drivs telefonen av Mediatek Dimensity 7300, ett populärt mellanprischipset som vi sett i många mobiler i år. Det utmärker sig för att leverera solid prestanda som naturligtvis inte är på toppmodell-nivå, men tillräcklig för att man sällan ska störa sig på att mobilen känns långsam. Mediatek Dimensity 7300 verkar också ha den trevliga egenskapen att den ger sina mobiler bra batteritid. Det har vi sett i andra mobiler med chipsetet, och det ser vi även med CMF Phone 1. Som jämförelse levererar CMF Phone 1 i prestandatester på ungefär samma nivå som Samsungs mellanprismodeller Galaxy A35 och A55, som kostar 4500 - 6000 kronor.

Ovanligt bra skärm för priset

Detsamma kan man säga om skärmen. Den är av Oled-typ med full HD-upplösning och 120 Hz uppdateringsfrekvens. Det enda som egentligen avslöjar att skärmen inte sitter i en fyra gånger så dyr mobil är när man använder den i direkt solljus. Skärmen är fortfarande ljusstark, men inte så ljusstark som nya toppmodeller så i den situationen får den kämpa lite. I övrigt är det en utmärkt skärm. I skärmen sitter också fingeravtrycksläsaren, kanske inte nödvändigtvis ett plus men något som normalt markerar mer påkostade mobiler.

En del funktioner som saknas sticker ändå ut. Till exempel får vi inte stereohögtalare, vilket man annars hittar även i billigare mobiler. Än mer ovanligt är att NFC saknas, så du kan inte använda mobilen till att blippa betalningar med. Du kan inte heller få always on-display så att telefonen visar tiden även när skärmen i övrigt är av.

Kamerorna är också en begränsning med mobilen. Huvudkameran tar bilder med hyggliga färger men lite disig skärpa som inte motsvarar kamerans upplösning. Någon zoom är därför inte aktuell annat än digitalt, och vidvinkelkamera saknas också, den andra kameran är för djupmätning vid porträttbilder. Porträtt är trots det inte heller en av kamerans styrkor. När det gäller fotografering i sämre ljus klarar sig kameran rätt bra tills det blir riktigt mörkt, då tappar den. Som helhet är det ändå en helt okej baskamera med rimliga begränsningar för prislappen.

Inte alltid praktiskt

Ibland blir Nothings gimmickar mer roliga än praktiska. De har till exempel sitt eget användargränssnitt till Android 14, där du kan välja att få hela gränssnittet i svartvitt, med widgetar i pixlig retrostil. Det är riktigt snyggt, men när appikonerna är i svartvitt och saknar namn inser man hur mycket svårare det blir att känna igen vilken app som är vilken. Dessutom klarar gränssnittet inte av att göra alla ikoner i svartvitt så en del fortsätter att vara i färg vilket förstör intrycket. Men det är helt frivilligt att använda det svartvita gränssnittet i en i övrigt rätt ren Androidversion med få förinstallerade appar.

Mer roliga än praktiska gäller faktiskt också de flesta tillbehören utöver de utbytbara skalen. Du kan montera på en magnetplatta med en plastask för dina kort, men det är en rätt ful lösning som gör telefonen bulkigare och man undrar varför de inte bara kunde ha ett magnetiskt skal som alternativ. Om du skruvar av knappen i telefonens ena hörn kan du skruva på ett stativ, men det hade varit smidigare att kunna knäppa på stativet för det är väldigt otympligt när det sitter på plats. Du kan också fästa en ögla med medföljande rem. Öglan är lite praktisk, men remmen är nästan komiskt överdimensinerad, du skulle kunna surra en resväska med den.

Men även om dessa tillbehör inte utgör några verkliga fördelar för CMF Phone 1 förtar de inte heller att telefonen är ett riktigt kap för den som vill komma under 3000 kronor när de köper en ny mobil. Att den är rolig också är en ren bonus.

Frågor och svar

Följer det med laddare? Nej det gör det inte, Nothing säljer laddare separat för 400 kr, men vilken standardladdare som helst går bra egentligen, telefonen kan ladda med upp till 33 watt.

Är det några andra tillbehör som följer med? Bara laddsladd, tyvärr inte färgmatchad med mobilen.

Är telefonen skyddad mot vatten? Den har IP-klass 52, vilket ger den visst skydd mot regnstänk men den tål inte spöregn.

Ett alternativ

Samsung Galaxy A35 ger liknande prestanda och lite bättre kamera, men då får du betala 4500 kronor.

Kameraexempel

Kameran har ibland lite bleka färger och skärpan är inte perfekt men svagheterna ska inte överdrivas.