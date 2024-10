Test: Xiaomi 14T – Tillräckligt

Betyg Xiaomi 14T Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 7/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Kamerorna Skärmen Prisvärd Hyper OS behöver uppfräschning

När jag börjar testa Xiaomi 14T gör jag det parallellt med systermodellen den 2000 kronor dyrare 14T Pro (test på den här). För att hålla reda på vilken som är vilken blir jag tvungen att märka den ena med en unik bakgrundsbild, för så lika är de två till både utseende och funktion.

När jag använder de två telefonerna sida vid sida kan jag ana vilken av dem som är den snabbare och när det gäller kamerorna ser jag ju att den ena har bättre optisk zoom och klarar bilder i mörker bättre, men skillnaderna är inte stora.

Precis som systermodellen har Xiaomi 14T Pro vidvinkel, huvudkamera och telelins med optisk zoom samt kamerasamarbete med Leica vilket ser ut att bidra till fin färgåtergivning och ovanligt fint porträttläge.

Under 8000

Prislappen på Xiaomi 14T är i skrivande stund 7990 kronor och för det får du en telefon som utmärker sig inom foto och håller många andra egenskaper tillräckligt bra för att vardagsanvändandet ska flyta på utan hinder. I teoretiska tal, när jag gör prestandatester så ser jag stora skillnader mellan den här telefonen och dyrare flaggskepp, men skillnaden är mindre när jag jämför faktisk upplevelse, så länge det inte handlar om mer tydligt krävande spel till exempel.

I rena siffror presterar Xiaomi 14T som en flera år gammal flaggskeppstelefon på en del prestandamätningar, men givet hur förhållandevis blygsamt teknikutvecklingen gått på sistone är det mer än nog i många fall för dig som inte kräver det där lilla extra.

En del “extra” får vi ändå. Kamerorna hör till de bättre i den här prisklassen och även om de alltså är sämre än Pro-modellen, framför allt i sämre ljus och på längre avstånd så får jag många bra bilder. Porträtt- och videoläget där du kan få fint naturligt skärpedjup sticker ut särskilt.

AI-paket med Googles och eget

Jag får samma AI-tjänster som i systermodellen och även om de inte är så användbara att det blir avgörande så kan de kanske utvecklas och med tiden tillföra verkligt mervärde. Idag handlar det om olika generativa bildredigeringsverktyg, i både Google Foto och Xiaomis egen bildapp, direktöversättning av samtal, sammanfattning och transkribering av röstinspelningar och möjligheten att generera AI-porträtt av dig själv i olika miljöer, för att nämna något. Xiaomi 14 har även Googles Circle to Search som först släpptes i Samsung Galaxy S24 i början av 2024 och nu kommer till allt fler andra tillverkares modeller. Det innebär att du kan hålla in hemknappen på skärmen och sedan ringa in något som visas på skärmen för att direkt söka information om det, istället för att som annars växla mellan olika appar.

I övrigt levererar Xiaomi 14T en bra grund. Du får ljusstark oled-skärm med snabb uppdatering och stöd för aktiv låsskärm. Telefonen erbjuder laddning i upp till 67 W, inget extremt men tillräckligt. Laddare följer dock inte med, så det får du köpa till om du inte redan har en lämplig. Nyckelordet här är alltså tillräckligt och det innebär att Xiaomi gjort en bra avvägning mellan prislapp och vilka funktioner de prioriterat. En hög lägstanivå.

Frågor och svar:

Hur är Xiaomis Hyper OS?

Nu bidrar det med en del egna AI-tjänster, men i grunden är det väldigt likt MIUI som föregick det och namnbytet var mest på ytan. Systemet är fortfarande rätt rörigt och tillför inte så mycket av värde.

Ingen laddare?

Nej, nu har Xiaomi som ofta profilerat sig med supersnabb laddning och därför skickat med en laddare som levererar det, anslutit sig till de många tillverkare som av miljöskäl skippar att skicka med laddare. Du får alltså köpa en egen separat eller använda en kompatibel om du redan har en sån.

Hur många uppdateringar?

Fyra års Android-uppdateringar och fem års säkerhetsuppdateringar, inte bäst i klassen men acceptabelt.

Ett alternativ:

Samsung Galaxy S24 FE är Samsungs tolkning på samma tema och Samsung ligger steget före med sina AI-tjänster samt över lag i mjukvara och extravärde utöver det du får i grund-Android.

Kameraexempel:

Naturligt skärpedjup i flera olika sammanhang samt bra, naturlig färgåtergivning hör till styrkorna i såväl stillbild som video.